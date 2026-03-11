ЕС выделит Киеву средства без одобрения Венгрией и Словакией, пишут СМИ

ЕС может предоставить Киеву средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения со стороны всех стран‑участниц — в том числе Венгрии и Словакии. Об этом пишет Politico.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС попытаются убедить премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо одобрить кредит для Украины в размере 90 млрд евро. Если достичь согласия не удастся, страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Киеву 30 млрд евро в виде двусторонних займов.

Кроме того, правительство Нидерландов намерено выделять Украине 3,5 млрд евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года. Об этом изданию сообщили два дипломата, знакомые с планами голландского Минфина. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен подтвердил соответствующую позицию своего правительства.

По данным источников, на текущий момент Украина располагает достаточным объемом средств, чтобы сохранять платежеспособность до начала мая. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заверил, что союз выполнит свои обязательства по финансовой поддержке Киева вне зависимости от итогов переговоров.

Препятствием для выделения согласованного ранее кредита в 90 млрд евро стала позиция Венгрии. Будапешт заблокировал решение на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. Документ поддержали 142 депутата, против проголосовали 28, еще четыре парламентария воздержались.

