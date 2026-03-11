Татарстан вошел в топ регионов Поволжья по темпам роста инвестиций в «облака»

Компании, занимающиеся научной и технической деятельностью, увеличили потребление облачных сервисов более чем в пять раз

За последний год объем инвестиций татарстанских компаний в облачные решения вырос на 11%. По динамике этого показателя республика заняла четвертое место в ПФО, сообщили «Реальному времени» в МТС.

Компании, занимающиеся научной и технической деятельностью, увеличили потребление облачных сервисов более чем в пять раз. Логистические предприятия республики нарастили спрос в 4,5 раза.

Лидерами по приросту облачных инвестиций в Поволжье, обогнав Татарстан, стали Кировская и Самарская области, а также Мордовия.

Эксперты отмечают, что наиболее востребованным облачным продуктом в республике остается резервное копирование данных — спрос на эту услугу за год увеличился более чем на 40%. Кроме того, татарстанский бизнес стал в 1,2 раза чаще арендовать виртуальную инфраструктуру и пользоваться хостингом для программ 1С.

— Внедрение облачных решений позволяет бизнесу обеспечить устойчивую ИТ-инфраструктуру без капитальных вложений. Облака помогают не только решить вопрос сохранности и безопасности данных, но и позволяют снизить затраты на покупку собственных серверов, их содержание и обслуживание, — подчеркнул директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.



