Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержанными рейсами в Казани и Нижнекамске

В аэропорту Казани ограничения ввели в 04:00 мск, а уже в 07:26 мск их отменили

Фото: Реальное время

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Нижнекамска, Самары, Казани, Пензы и Ульяновска. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

Сегодня, 11 марта, в указанных воздушных гаванях произошли задержки рейсов из‑за временных ограничений использования воздушного пространства.



Напомним, в аэропорту Казани ограничения ввели в 04:00 мск, а уже в 07:26 мск их отменили. В Нижнекамске ограничения начали действовать в 04:51 мск и на текущий момент еще не сняты.

Пассажиры, чьи права были нарушены в ходе сложившейся ситуации, могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры. Номер для связи: +7 (910) 796‑59‑45.

Рената Валеева