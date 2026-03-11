ФАС исключила 1,5 млрд рублей необоснованных расходов из тарифов аэропортов

Например, там исключили затраты на нанесение рекламы одного из аэропортов на фюзеляж самолета

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла 17 тарифных решений для операторов 47 аэропортов. В ходе работы ведомство провело корректировку тарифов, исключив из них необоснованные расходы на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Среди исключенных статей расходов — амортизационные отчисления по основным средствам, используемым для оказания нерегулируемых услуг. К таким средствам относятся телетрапы, буксировщики, оборудование для платной парковки и другие аналогичные активы.

Кроме того, ФАС исключила из тарифов расходы, которые не были подтверждены соответствующими договорами, а также затраты, не относящиеся к регулируемым видам деятельности. В качестве примера таких расходов ведомство приводит нанесение рекламы аэропорта на фюзеляж самолета. Также в регулируемых тарифах не учитывались суммы штрафов, пени и неустоек.

Напомним, государство регулирует сборы и тарифы на целый ряд авиационных услуг. В их числе — обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, обеспечение транспортной безопасности, предоставление аэровокзала и обслуживание пассажиров, а также заправка воздушных судов авиационным топливом и его хранение.

В июле 2025 года ФАС начала активнее следить за ценами на продовольственные товары, включая воду, в московских аэропортах. Ведомство поручило своим территориальным органам провести анализ ценообразования компаний, которые занимают доминирующее положение на этих рынках.

Рената Валеева