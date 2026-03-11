Суд в Казани признал незаконным увольнение под психологическим давлением
Женщина написала заявление, где указала, что прекращает работу из-за «постоянных угроз увольнения по надуманным причинам»
Шестой кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в трудовом споре жительницы Казани с «Банком жилищного финансирования» (БЖФ), подтвердив законность ее восстановления в должности. Об итогах дела сообщает РИА «Новости».
Сотрудница была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию в 2024 году. В тексте женщина прямо указала, что прекращает работу из-за «постоянных угроз увольнения по надуманным причинам, провокаций, дестабилизации рабочего процесса, психологического давления и дискриминации по гендерному признаку».
Она обратилась в Приволжский райсуд Казани с требованием признать увольнение незаконным. Решением суда женщина была восстановлена на работе, а в ее пользу была взыскана зарплата за время вынужденного прогула в размере около 670 тыс. рублей и компенсация морального вреда. Позже Верховный суд Татарстана, рассматривая апелляцию, поддержал это решение и увеличил сумму выплат почти до 778 тыс. рублей.
Позже руководство «Банка жилищного финансирования» подало жалобу в Шестой кассационный суд в Самаре, настаивая на новом рассмотрении дела. Однако судебная коллегия кассационной инстанции оставила решения судов Казани без изменения, а жалобу работодателя — без удовлетворения.
Около 41% экономически активных жителей Казани сталкивались с абьюзом со стороны руководства, а 29% — со стороны коллег. Женщины чаще мужчин сообщают о психологическом давлении как со стороны начальства (47 против 37%), так и команды (29 против 25%).
