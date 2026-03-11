Новости общества

Иран выдвинул США три условия для начала переговоров

08:22, 11.03.2026

Одно из требований — получение гарантий от возобновления войны в будущем

Иран выдвинул США три условия для начала переговоров
Фото: Tianlei Wu на Unsplash

Иран обозначил три требования, при выполнении которых Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ливанского телеканала Al Mayadeen.

Согласно данным корреспондента канала в Тегеране, иранская сторона настаивает на получении гарантий от возобновления войны в будущем, официальном признании права страны на полный цикл производства ядерного топлива, а также на выплате компенсаций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поддержит операцию по устранению нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если Тегеран не согласится выполнить условия Вашингтона, включая полное прекращение ядерных разработок. Американский лидер озвучил эту позицию своим помощникам.

Рената Валеева

