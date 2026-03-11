НБКИ: в Татарстане банки стали чаще отказывать заемщикам в кредитах

Республика оказалась в топе наряду с Москвой, Санкт‑Петербургом, Самарской и Московской областями

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане в феврале 2026 года число отказов увеличилось на 6,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в феврале составила 81,8%, что на 4,7 п.п. выше, чем в феврале 2025-го (77,1%). При этом по сравнению с январем текущего года показатель снизился на 1,1 п.п. (82,9% в январе), а в последние четыре месяца стабилизировался на уровне 81–83%.

Татарстан вошел в пятерку регионов с наиболее заметным ростом доли отказов наряду с Москвой (+7,8 п. п.), Санкт‑Петербургом (+6,2 п. п.), Самарской и Московской областями (+6 п. п. в каждой).

Среди 30 регионов‑лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов в феврале были отмечены в Кемеровской (83,9%), Новосибирской (83,8%) и Омской (83,6%) областях, а также в Оренбургской области и Краснодарском крае (83,4% в каждом).

Реальное время / realnoevremya.ru

Наименьшие показатели в топ‑30 зафиксированы в Нижегородской (78,6%) и Воронежской (78,7%) областях, Приморском крае (79%), Белгородской области (79%) и Удмуртии (79,1%). В Москве и Санкт‑Петербурге доля отказов составила 80 и 80,3% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что в конце 2025 — начале 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, но остается на очень низком уровне — менее 20%. По его словам, банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. При этом снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством.

Напомним, доля отказов по заявкам на автокредиты в январе в Татарстане составила 77,5%. При этом по сравнению с другими регионами России данный показатель стал одним из наименьших.



Рената Валеева