Казань стала вторым по популярности авианаправлением в России на майские праздники

Лидером общероссийского рейтинга стала Махачкала, а на международном направлении — Минск

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число фаворитов российских туристов на предстоящие майские праздники, заняв второе место в рейтинге самых популярных внутренних направлений. На столицу Татарстана пришлось 15% от общего объема бронирований авиабилетов по России, а средняя стоимость перелета в одну сторону составила 9,6 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Купибилет».

Лидером общероссийского рейтинга стала Махачкала, на которую пришлось 18% бронирований. Замыкает тройку лидеров Владикавказ, привлекший 12% авиапутешественников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На международном направлении наиболее востребованными городами для отдыха в начале мая стали Минск (14%) и Пекин (12%), средняя стоимость перелета в которые составила 5,7 тыс. и 27,8 тыс. рублей соответственно. Третью строчку среди зарубежных маршрутов заняла Анкара с долей в 11%.

Спрос на туры с вылетами из Казани и заездами с 1 по 10 мая почти вдвое превысил показатель прошлого года на аналогичные даты. Жители региона стали активнее бронировать поездки на майские праздники.



Рената Валеева