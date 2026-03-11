Депутат Свищев предложил ужесточить правила очистки кровель в оттепель

Депутат выступил за разработку дополнительных рекомендаций по оперативному реагированию на обращения граждан

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев направил обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с мерами по совершенствованию правил содержания кровель в период оттепели. О документе пишет РИА «Новости».

Парламентарий предлагает усилить ответственность управляющих организаций за ненадлежащее содержание кровель. Кроме того, он считает необходимым уточнить сезонные требования к их очистке — в том числе определить предельные сроки реагирования на изменения погоды и порядок взаимодействия УК с экстренными службами.

Предлагается провести анализ действующих регламентов. Цель — оценить достаточность и эффективность норм по сезонной очистке кровель.

Свищев также выступил за разработку дополнительных рекомендаций по оперативному реагированию на обращения граждан, связанные с угрозой схода снега и наледи. Еще одно предложение касается усиления координации управляющих организаций в период активного таяния снега — в том числе через органы государственного жилищного надзора и муниципальные центры управления.

В беседе с изданием депутат подчеркнул, что проблема падения снега и льда с крыш во время оттепели возникает ежегодно и приводит к травмам людей и порче имущества. По его словам, управляющие компании должны заблаговременно готовиться к сезонным рискам и четко знать алгоритмы действий.

В Татарстане сейчас проводятся необходимые обследования воздушных и кабельных линий, очистка крыш от снега и сосулек, подготовка дизель-генераторных установок. Подробнее о защите энергообъектов во время паводков — в материале.

