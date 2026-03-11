В Татарстане спустя шесть часов сняли режим «Беспилотная опасность»

Также отменены ограничения для международного аэропорта Нижнекамска и территории Альметьевска

В Татарстане с 09:10 мск снят режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС.

Одновременно с этим отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для международного аэропорта Нижнекамска («Бегишево») и на территории Альметьевска.

скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности в Татарстане был введен в 02:54 ночи и действовал в общей сложности более шести часов. Ограничения на работу аэропорта в Нижнекамске и особые меры безопасности в Альметьевске продлились более четырех часов.



Рената Валеева