Рост есть, энтузиазма нет: общепит Татарстана закончил 2025-й со снижением посещаемости и среднего чека

Несмотря на общий прирост, динамика по кварталам снижается

Выручка заведений общепита Татарстана в 2025 году выросла на 7,5%, до 97,3 млрд рублей, но темпы роста замедлились. Рестораторы отмечают снижение посещаемости и среднего чека, сокращение употребления алкоголя и сложности среднего ценового сегмента при развитии фастфуда и столовых. Подробнее — в материале «Реального времени».

По итогам 2025 года заведения общепита Татарстана показали рост объемов выручки, несмотря на незначительное замедление темпов по сравнению с предыдущим годом. Объем доходов за январь — декабрь 2025 года вырос на 7,5% и составил 97,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Наиболее высокими темпами отрасль развивалась в первой половине года. Первый квартал принес рост на 9,7%, а второй — на 8,5%. Третий и четвертый кварталы отличались сниженными темпами роста: +6,1% и +5,8% соответственно.

Тем не менее наибольший абсолютный вклад внес декабрь, который обеспечил резкий скачок объема оборота: 9,3 млрд рублей, превысив аналогичный месяц прошлого года на 7,2%.



Средний чек снижается, равно как и количество выпиваемого в ресторанах алкоголя

— Если сравнивать весь год по общей выручке, то рост — максимум 1%. Но он должен быть намного больше по общей сумме, так как в течение года приходилось поднимать цены на а-ля карт, карту бара и карту вин. Я думаю, за год цены выросли процентов на 20—25. Если говорить о декабре, то лично у нас этот месяц был хуже на 3% по сравнению с 2024-м, — заявил в разговоре с «Реальным временем» учредитель и директор ресторана «Утка в котелке» Артем Акчурин.

Говоря об общем состоянии рынка, Акчурин отмечает, что гости стали реже ходить в заведения, и все больше по каким-то событиям. При этом ресторатор замечает снижение среднего чека и отказ от употребления алкоголя.

— Я считаю, что сейчас есть формат только для двух типов ресторанов: очень дорого и дешево. Что-то среднее — может какое-то время покачать, потом сойдет на нет. Сектор находится в стадии принятия и непонимания, что будет завтра. Обычно февраль — это выход из спячки для многих гостей. Начинают прощупывать почву на 14 февраля, в этом году, большое спасибо, думаю, «прощупывались» дома (в этот день казанский «Водоканал» отключил от водоснабжения несколько сотен зданий в центре города, — прим. ред.). Потом наступает 23 февраля, тоже начинают выбираться, но такие выходные обычно «ломают» людей, они потом какое-то время приходят в себя. И уже к марту обычно все начинается как прежде. Как будет в этом году, непонятно, — отмечает Артем Акчурин.

Первая половина месяца прошла достаточно спокойно, без привычной сезонной активности

— По ресторанам действительно наблюдается снижение общего оборота. Основная причина — изменение поведения гостей: они стали посещать нас реже, что напрямую отразилось на выручке. Интерес к заведению сохраняется, однако частота визитов снизилась, что и сформировало текущую динамику показателей, — считает основатель ресторана «Умай» Линар Ахмадиев.

По его словам, в декабре ожидали более выраженную волну гостевого потока, однако фактическая заполняемость была высокой только в предновогодние дни. Первая половина месяца прошла достаточно спокойно, без привычной сезонной активности. В свою очередь, февраль проходит заметно более активно и стабильно по посещаемости, однако есть потенциал для роста среднего чека.

— Важно отметить, что гости сейчас в целом стали более осторожны в расходах. Экономия наблюдается не только в преддверии 8 Марта — это общая тенденция. Несмотря на рост в ряде других секторов рынка, прослеживается общее снижение потребительских расходов и более взвешенный подход к тратам во всех сферах, — уверен ресторатор.

Вместе с тем, по словам бизнесмена, ресторатора, владельца сети P.Love Нурислама Шарифулина, несмотря на то, что объем вырос, закрытий заведений было больше, чем в прошлом году, немного, но было больше.

— Вот растет рынок фастфуда, растут столовые, растут фастфуды. А средний сегмент весь проваливается в бездну, в непонятную историю, — резюмирует он.