Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах в Израиле нет
По состоянию на 15:00 1 марта посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщило посольство.
В представительстве сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию и находятся в тесном контакте с израильскими властями.
Несмотря на обострение ситуации в сфере безопасности, консульский отдел продолжает прием граждан. В частности, ведется выдача готовых загранпаспортов, оформление свидетельств на возвращение, а также оформление и выдача виз.
Ранее РИА «Новости» сообщило, что от взрыва в районе Бейт-Шемеш в Израиле погибли восемь человек, еще 28 пострадали.
