Жители небоскребов Дубая провели ночь на парковках и в коридорах на фоне атаки на порт

14:17, 01.03.2026

Сегодня читатель «Реального время» сообщил, что накануне вечером были слышны сильные хлопки, в небе наблюдались ракеты, работала ПВО

Фото: скриншот из видео «ДУБАЙ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЭКСКУРСИИ. ОТДЫХ В ДУБАЕ 2024» с канала «DREAM AND TRAVEL»

Ночь жители небоскребов провели ночь на парковках и в коридорах из-за опасений находиться в помещениях с панорамными окнами.

Сегодня читатель «Реального время» сообщил , что накануне вечером были слышны сильные хлопки, в небе наблюдались ракеты и работала ПВО.

Ночью, как утверждает источник, взрывы ощущались особенно сильно после сообщений о достижении ракетами района порта. Одновременно на мобильные телефоны поступали экстренные оповещения. Сильные хлопки продолжались также утром.

По словам читателя, наиболее сложная обстановка наблюдается в прибрежных районах в сторону Абу-Даби, включая районы Дубай Марина и Пальма Джумейра.

В городе наблюдается изменение настроения среди жителей и туристов. Реакция на происходящее остается неоднозначной: часть людей выражают тревогу и рассматривают возможность отъезда, другие недовольны закрытием колеса обозрения, третьи пытаются выяснить, состоятся ли в ближайшее время еженедельные шоу дронов и фейерверки. Но в целом жители стараются не покидать дома и ожидают развития ситуации.

Ранее «Реальное время» писало, что в Дубае ракета упала около пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. Начался пожар.

Ариана Ранцева

