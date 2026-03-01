Жители небоскребов Дубая провели ночь на парковках и в коридорах на фоне атаки на порт
Сегодня читатель «Реального время» сообщил, что накануне вечером были слышны сильные хлопки, в небе наблюдались ракеты, работала ПВО
Ночь жители небоскребов провели ночь на парковках и в коридорах из-за опасений находиться в помещениях с панорамными окнами.
Сегодня читатель «Реального время» сообщил , что накануне вечером были слышны сильные хлопки, в небе наблюдались ракеты и работала ПВО.
Ночью, как утверждает источник, взрывы ощущались особенно сильно после сообщений о достижении ракетами района порта. Одновременно на мобильные телефоны поступали экстренные оповещения. Сильные хлопки продолжались также утром.
По словам читателя, наиболее сложная обстановка наблюдается в прибрежных районах в сторону Абу-Даби, включая районы Дубай Марина и Пальма Джумейра.
В городе наблюдается изменение настроения среди жителей и туристов. Реакция на происходящее остается неоднозначной: часть людей выражают тревогу и рассматривают возможность отъезда, другие недовольны закрытием колеса обозрения, третьи пытаются выяснить, состоятся ли в ближайшее время еженедельные шоу дронов и фейерверки. Но в целом жители стараются не покидать дома и ожидают развития ситуации.
Ранее «Реальное время» писало, что в Дубае ракета упала около пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. Начался пожар.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».