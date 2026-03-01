В Казани очистили 94% скатных крыш от снега

За сутки привели в порядок 116 кровель, всего нормативное состояние обеспечено на 1 958 из 2 090 объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за прошедшие сутки от снега и наледи очищено 116 крыш многоквартирных домов, сообщает мэрия.

Всего в городе насчитывается 2 090 скатных кровель. На данный момент 1 958 из них приведены в нормативное состояние, что составляет 94% от общего объема работ.

Наибольший объем работ выполнен в Кировском и Московском районах — здесь очищено 59 крыш. В Советском районе привели в порядок 33 кровли, в Вахитовском и Приволжском районах — 15, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — девять.

Продолжается уборка придомовых территорий. За сутки в работах были задействованы 1 306 дворников и 171 единица специализированной техники.

На сегодняшний день очищены 4 066 дворов из 4 177, что составляет 97% от их общего числа. Об этом сообщили в комитете ЖКХ.

Ариана Ранцева