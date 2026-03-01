Раис Татарстана посетил центр ремесел после обновления
Завершение всех работ на объекте ожидается в ближайшее время
Рустам Минниханов посетил обновленный центр уникальных ремесел и встретился с ремесленниками, которые показали ему свои мастерские. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.
В сообщении отмечается, что в ближайшее время все работы на объекте будут завершены.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».