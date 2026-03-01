Раис Татарстана посетил центр ремесел после обновления

Завершение всех работ на объекте ожидается в ближайшее время

Рустам Минниханов посетил обновленный центр уникальных ремесел и встретился с ремесленниками, которые показали ему свои мастерские. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время все работы на объекте будут завершены.

Ариана Ранцева