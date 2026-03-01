АТОР: 6—8 тысяч туристов не могут вылететь в Россию

Пассажиры со стыковками через страны Персидского залива столкнулись с ограничениями

Фото: предоставлено читателями

Около 6—8 тысяч россиян оказались в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта, сообщает АТОР.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, в настоящее время 6—8 тыс. туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию.

Ранее «Реальное время» писало, что Минтранс России предупредил суда о рисках захода в Иран.

Ариана Ранцева