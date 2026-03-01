Новости общества

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Хаменеи

13:15, 01.03.2026

Телеграмма направлена президенту Ирана Масуду Пезешкиану

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Хаменеи
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил соболезнование президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент назвал случившееся «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в обращении российского лидера. Ранее публиковались сообщения о гибели президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также