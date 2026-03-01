Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Хаменеи
Телеграмма направлена президенту Ирана Масуду Пезешкиану
Президент России Владимир Путин направил соболезнование президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский президент назвал случившееся «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».
В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в обращении российского лидера. Ранее публиковались сообщения о гибели президента Ирана Масуда Пезешкиана.
