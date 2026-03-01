В Иране заявили о новом ударе по США и Израилю
Сообщение появилось после гибели верховного лидера страны и предыдущих ракетных запусков
Тегеран в воскресенье нанесет удар «с такой силой, с которой США и Израиль никогда не сталкивались». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, пишет РИА «Новости».
По его словам, накануне Иран выпустил ракеты по объектам США и Израиля, и они «действительно причинили вред». Лариджани отметил, что новый удар будет более мощным.
Публикация была размещена в соцсети после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.
