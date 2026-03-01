В Татарстане каждый второй отказ в трудоустройстве объясняется несоответствием квалификации кандидата

В прошлом году на эту причину приходилось лишь 36% отказов

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году каждый второй отказ в трудоустройстве, который получали татарстанцы, объяснялся несоответствием их навыков и квалификации требованиям вакансии. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы для подбора персонала Talantix.

— В большинстве случаев в 2025 году соискатели в Татарстане не могли трудоустроиться из-за несоответствия их навыков и квалификации требованиям вакансии — это 51,8% от всех отказов. Показательно, что год к году доля несостоявшихся по этой причине офферов значительно увеличилась: в 2024 году на недостаток квалификации приходилось 36% отказов, — сообщила директор компании Марина Хадина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Другие причины несостоявшегося трудоустройства в прошлом году встречались существенно реже. Так, кандидаты переставали выходить на связь (4,9% случаев), а также отказывались из-за неподходящего графика или места работы, или отсутствием интереса к компании (по 4,1%). Кроме того, могли произойти расхождения во взглядах на уровень заработной платы (2,3%). Меньше 1% отказов связаны с контроффером кандидату от работодателя, отказом со стороны заказчика подбора, культурным и личностным соответствием кандидата или непрохождением проверки со стороны службы безопасности компании.

Напомним, более половины соискателей Татарстана не готовы снижать зарплатные ожидания для сохранения работы или при поиске новой. Три года назад доля таких респондентов составляла 43%.

Галия Гарифуллина