В Татарстане 4 марта проверят систему оповещения

16:27, 01.03.2026

В 10:40 и 10:45 включат сирены, в 10:43 проведут перехват теле— и радиоканалов

Фото: Максим Платонов

В Татарстан 4 марта состоится плановая проверка республиканской системы оповещения.

Как сообщили в МЧС по Татарстану, в 10:40 и 10:45 будут включены электросирены и речевые сиренные установки — сначала на республиканском, затем на муниципальном уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для передачи важного сообщения.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие. Сообщать о том, что сирена не была слышна, не требуется.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане выделили 1,9 млн рублей на обслуживание системы оповещения.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

