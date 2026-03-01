В Татарстане 4 марта проверят систему оповещения
В 10:40 и 10:45 включат сирены, в 10:43 проведут перехват теле— и радиоканалов
В Татарстан 4 марта состоится плановая проверка республиканской системы оповещения.
Как сообщили в МЧС по Татарстану, в 10:40 и 10:45 будут включены электросирены и речевые сиренные установки — сначала на республиканском, затем на муниципальном уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для передачи важного сообщения.
Жителям рекомендуется сохранять спокойствие. Сообщать о том, что сирена не была слышна, не требуется.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане выделили 1,9 млн рублей на обслуживание системы оповещения.
