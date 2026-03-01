«Аэрофлот» отменил рейсы в ОАЭ на 1 марта
Ограничения на использование воздушного пространства ОАЭ продлены
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Решение принято в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
В условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ «Аэрофлот» разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отмененных рейсов организовали проживание самостоятельно, воспользовавшись собственными вариантами размещения.
