«Аэрофлот» отменил рейсы в ОАЭ на 1 марта

08:13, 01.03.2026

Ограничения на использование воздушного пространства ОАЭ продлены

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Решение принято в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

В условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ «Аэрофлот» разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отмененных рейсов организовали проживание самостоятельно, воспользовавшись собственными вариантами размещения.

