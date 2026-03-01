Татарстан вошел в пятерку лидеров России по приросту онлайн-регистраций нового бизнеса

Наиболее активно жители республики оформляли компании в сферах торговли, логистического обслуживания, строительной отрасли

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов России по динамике регистраций предприятий и индивидуальных предпринимателей через электронные сервисы ВТБ.

По данным банка, наиболее активно жители республики оформляли компании в сферах торговли, логистического обслуживания, строительной отрасли, общественного питания и гостиничного бизнеса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В прошедшем году число зарегистрированных через цифровые сервисы компаний и индивидуальных предпринимателей превысило аналогичный показатель 2024 года в 1,5 раза, говорят в ВТБ. Три из четырех новых бизнесов появляются в регионах.

Напомним, в 2025 году средняя выручка малых технологических компаний (МТК) в Татарстане составила 244 млн рублей. Это 133% от среднего показателя по России.



Галия Гарифуллина