В Татарстане открыли проект «Батырлар. Герои Татарстана» для ветеранов СВО

Образовательный модуль, направленный на профессиональную переподготовку, продлится с 8 по 12 сентября

В Татарстане стартовал первый очный модуль программы профессиональной переподготовки для ветеранов СВО — «Батырлар. Герои Татарстана». Обучение продлится пять дней на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. Программа поможет бывшим военным в освоении новой профессии и подготовке к работе в структурах госуправления.



— Образовательная программа нацелена на получение знаний, умений, необходимых для работы в госаппарате. Конечно, это непросто, придется много прочитать, прослушать, сдавать экзамены. Но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою! Уверен, что ваша нацеленность на результат и опыт помогут и в обучении, и дальнейшей работе! — отметил глава администрации президента Татарстана Азат Сафаров.

До начала очного обучения участники программы уже прошли дистанционный блок, прослушав лекции экспертов по истории государства и нормативным актам в сфере управления.

Образовательная программа объемом 502 академических часа разработана совместно с Департаментом государственной службы и кадров при правительстве Татарстана.

В ходе курса участники изучат основы функционирования органов власти, принципы государственного и муниципального управления, национальные проекты и экономику России. Завершится очный модуль 12 сентября.

