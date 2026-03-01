Zivert, MONA и DINARA выступят на открытии конкурса красоты БРИКС в Казани

Церемония пройдет в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Динар Фатыхов

Торжественное открытие 1-го международного конкурса красоты стран БРИКС состоится 2 марта в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо». Церемония пройдет в формате театрализованного шоу.

С музыкальными номерами выступят Zivert, MONA и DINARA. Завершит открытие парад конкурсанток.

В конкурсе принимают участие представительницы из 17 стран. В каждой возрастной категории за корону поборются по три участницы от каждого государства.

В состав жюри вошли Елена Крыгина, Влад Лисовец, Виктория Лопырева и другие. Среди почетных гостей — Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин и Евгений Стычкин.

Ранее «Реальное время» писало, что Россию на конкурсе представляют три участницы в отдельных номинациях.

Ариана Ранцева