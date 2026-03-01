Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса

Днем в отдельных районах мокрый снег, местами слабая метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем в отдельных районах мокрый снег, местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с. Температура составит от -4 до +1 градуса. На дорогах снежная каша, гололедица, днем местами сильная.

Галия Гарифуллина