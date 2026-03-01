Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
Днем в отдельных районах мокрый снег, местами слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем в отдельных районах мокрый снег, местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с. Температура составит от -4 до +1 градуса. На дорогах снежная каша, гололедица, днем местами сильная.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».