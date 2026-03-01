Трамп: Иран попросил возобновить диалог

По словам президента США, часть иранских представителей, участвовавших в контактах, погибла в результате ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что «новое руководство» Ирана обратилось к нему с просьбой о возобновлении переговоров. Об этом он сообщил в интервью журналу The Atlantic.

По словам Трампа, он согласился на диалог. — Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали, — заявил он.

Президент США также отметил, что часть иранских представителей, участвовавших в недавних контактах, погибли в результате ударов. — Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, потому что это был большой удар. Им следовало сделать это раньше. Они могли бы заключить сделку. Они слишком хитрили, — сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках переговоров.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля. Конкретные даты возможного возобновления переговоров Трамп не назвал.

Ариана Ранцева