Группа Ay Yola отменила концерт в Софии 2 марта

Организаторы сообщили о переносе мероприятий в трех городах

Группа Ay Yola отменила концерт, который должен был пройти 2 марта в Софии в рамках европейского турне. Об этом группа сообщила в своем телеграм-канале.

Также сообщается о переносе выступлений в Будапеште и Берлине. Даты пока не сообщаются.

Причиной стала ситуация с оформлением документов: более месяца паспорта участников находятся в Консульстве Республики Болгария в ожидании культурных виз. Решение по их выдаче на данный момент не принято.



Ариана Ранцева