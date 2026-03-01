Минтранс России предупредил суда о рисках захода в Иран

В зоне конфликта находится 31 судно под российским флагом, пять из них — в Персидском заливе

Фото: Реальное время

Министерство транспорта России проинформировало российские суда о рисках следования в порты Ирана.

Минтранс РФ идентифицировал 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. В Персидском заливе находятся пять судов, два — в Средиземном море в районе Израиля, еще 24 — в Каспийском море.



Также установлено взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИД России по вопросам судоходства.

Отдельная работа ведется с судами под российским флагом в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

Ранее Иран закрыл доступ кораблям США в Персидский залив, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

Ариана Ранцева