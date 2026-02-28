Священник Белов объяснил, почему в пост принято не есть пищу животного происхождения
При переедании тем же мясом сложнее сосредоточиться на молитве
Во время поста принято воздерживаться от мяса, рыбы, яиц, молока, то есть пищи животного происхождения, поскольку данная еда при перенасыщении провоцирует сонливость и мешает человеку сосредоточиться на духовных составляющих. Об этом «Реальному времени» сообщил священник храма святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских Чудотворцев, в Казани иерей Даниил Белов.
— С древности христианскими подвижниками было замечено, что пресыщение пищей животного происхождения в большей степени приводит человека к некоторой сонливости и состоянию, в котором сложнее сосредоточиться на молитве и иных духовных начинаниях. Во время поста от такой пищи принято воздерживаться, но пост требует здравой рассудительности, при наличии индивидуальных особенностей меру поста необходимо обсудить со священником, — подчеркнул священнослужитель.
При этом он добавил, что мера поста может корректироваться в зависимости от личных возможностей человека.
О том, почему Великий пост длится именно 48 дней, какие сытные блюда можно приготовить в данный период, а также на какие духовные аспекты стоит обратить внимание до наступления Пасхи, — в материале «Реального времени».
