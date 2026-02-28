Священник Белов объяснил, почему в пост принято не есть пищу животного происхождения

При переедании тем же мясом сложнее сосредоточиться на молитве

Фото: Людмила Губаева

Во время поста принято воздерживаться от мяса, рыбы, яиц, молока, то есть пищи животного происхождения, поскольку данная еда при перенасыщении провоцирует сонливость и мешает человеку сосредоточиться на духовных составляющих. Об этом «Реальному времени» сообщил священник храма святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских Чудотворцев, в Казани иерей Даниил Белов.

— С древности христианскими подвижниками было замечено, что пресыщение пищей животного происхождения в большей степени приводит человека к некоторой сонливости и состоянию, в котором сложнее сосредоточиться на молитве и иных духовных начинаниях. Во время поста от такой пищи принято воздерживаться, но пост требует здравой рассудительности, при наличии индивидуальных особенностей меру поста необходимо обсудить со священником, — подчеркнул священнослужитель.

При этом он добавил, что мера поста может корректироваться в зависимости от личных возможностей человека.

О том, почему Великий пост длится именно 48 дней, какие сытные блюда можно приготовить в данный период, а также на какие духовные аспекты стоит обратить внимание до наступления Пасхи, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров