На профессиональное обучение безработных в Татарстане направят 2,5 млн рублей

Они смогут овладеть профессиями мастера по наращиванию ресниц, мастера маникюра и педикюра, флориста

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на обучение жителей таким профессиям, как мастер по наращиванию ресниц, мастер маникюра и педикюра и флорист, направят 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Срок обучения составит:

по программе «Мастер по наращиванию ресниц» — не менее 72 академических часов;

по программе «Мастер маникюра, педикюра» — не менее 180 академических часов;

по профессии «Флорист» — не менее 72 академических часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обучать татарстанцев будут в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаево, Апастово, Менделеевске, Сарманово, Тетюшах, Чистополе, Пестрецах и Алькеево. Численность группы не должна превышать 10 человек. Исполнитель должен обеспечить условия обучения для маломобильных групп граждан.

Услуга должна быть оказана с момента заключения договора по 15 декабря. Заказчиком выступает Центр занятости республики.

Напомним, больше половины — 64% — опрошенных жителей Татарстана готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы. При этом 16% респондентов ради дополнительного выходного согласны работать не по восемь, а по 10 часов.



Галия Гарифуллина