Раис Татарстана выразил соболезнования Ирану
Минниханов назвал происходящее грубым нарушением международного права и выступил за возвращение к переговорам для мирного урегулирования
Рустам Минниханов выразил соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженных действий США и Израиля против Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
В обращении он отметил, что ракетно-бомбовые удары, нанесенные на фоне переговорного процесса, в том числе по жилым объектам, привели к гибели детей, мирных граждан, верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и других представителей иранского руководства.
Минниханов заявил, что произошедшее является грубым нарушением основополагающих принципов и норм международного права и ведет к эскалации насилия в Ближневосточном регионе.
Он также призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам для мирного разрешения конфликта.
Соболезнования направлены в адрес президента Ирана Али Хаменеи. Ранее соболезнования выразил и Владимир Путин.
