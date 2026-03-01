Раис Татарстана выразил соболезнования Ирану

Минниханов назвал происходящее грубым нарушением международного права и выступил за возвращение к переговорам для мирного урегулирования

Фото: Айдар Раманкулов

Рустам Минниханов выразил соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженных действий США и Израиля против Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В обращении он отметил, что ракетно-бомбовые удары, нанесенные на фоне переговорного процесса, в том числе по жилым объектам, привели к гибели детей, мирных граждан, верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и других представителей иранского руководства.

Минниханов заявил, что произошедшее является грубым нарушением основополагающих принципов и норм международного права и ведет к эскалации насилия в Ближневосточном регионе.

Он также призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам для мирного разрешения конфликта.



Соболезнования направлены в адрес президента Ирана Али Хаменеи. Ранее соболезнования выразил и Владимир Путин.

Ариана Ранцева