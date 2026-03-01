Новости общества

В Иране сообщили о гибели двух военачальников

12:29, 01.03.2026

IRNA передает о смерти начальника генштаба Абдулрахима Мусави и главы Минобороны Азиза Насирзаде

Иран подтвердил гибель начальника генерального штаба вооруженных сил страны Абдулрахима Мусави и министра обороны Азизфа Насирзаде.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

Ранее «Реальное время» писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США.

Ариана Ранцева

