В Иране сообщили о гибели двух военачальников
IRNA передает о смерти начальника генштаба Абдулрахима Мусави и главы Минобороны Азиза Насирзаде
Иран подтвердил гибель начальника генерального штаба вооруженных сил страны Абдулрахима Мусави и министра обороны Азизфа Насирзаде.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Ранее «Реальное время» писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США.
