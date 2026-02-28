СМИ: КСИР Ирана запретил проход судов по Ормузскому проливу

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на военно-морскую миссию ЕС Aspides

Фото: Динар Фатыхов

КСИР Ирана запретил судам проходить по Ормузскому проливу. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на военно-морскую миссию ЕС Aspides.

— Суда получают сообщения на очень высокой частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив, — передает издание.

Политолог и востоковед Каринэ Геворгян сегодня в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразила мнение, что Иран готов перекрыть Ормузский пролив и, скорее всего, это сделает. Через него идут значительные поставки нефти на мировой рынок.

— Я знаю, что Иран подготовил все для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив. Вот когда его перекроют, это большой вопрос. Когда летают ракеты, а лоцманами является иранская сторона, логично предположить, что в этих условиях Ормузский пролив будет перекрыт, — рассказала Геворгян.

Галия Гарифуллина