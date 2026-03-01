Рейсы между Казанью и Абу-Даби отменены

В онлайн-табло указана отмена вылета в 13:30 и прилета, ожидавшегося в 12:35

Фото: Максим Платонов

Рейсы между Казанью и Абу-Даби отменены. Информация об этом размещена в онлайн-табло казанского аэропорта.

Согласно данным табло, рейс с вылетом в 13:30 в Абу-Даби помечен как «отменен». Также отменен прилет из Абу-Даби, который ожидался в 12:35.

При этом рейсы в Шарджа остаются в расписании. Прилет из Шарджи ожидается в 22:55, вылет запланирован на 23:55.

Reuters сообщает, что конфликт между США и Ираном сорвал тысячи рейсов. Это стало одним из самых серьезных сбоев в авиационной отрасли за последние годы. Ключевые транзитные аэропорты, включая Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, а также Доху в Катаре, были закрыты либо работают с серьезными ограничениями, поскольку значительная часть воздушного пространства региона оставалась закрытой.

Ариана Ранцева