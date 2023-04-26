Компанию основателя сети Shell в Татарстане обязали вернуть более полумиллиарда рублей

Деньги были перечислены на ее счета незадолго до краха нефтетрейдера

В банкротном деле «ГСМ-Трейд», некогда успешного татарстанского нефтетрейдера, Рената Ялакова наметился новый поворот. При изучении хозяйственной деятельности компании-должника были выявлены «факты незаконного перечисления платежей» за нефтепродукты почти на 625 млн рублей в адрес аффилированного с бизнесменом микропредприятия «МИД». Конкурсному управляющему удалось выиграть дело по возврату этих средств и процентов за пользование чужими деньгами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Активно участвовало в выводе денежных средств»

Татарстанский бизнесмен Ренат Ялаков, основатель компании «ГСМ-Трейд» (ранее «Ликада Плюс»), некоторое время назад был одним из крупнейших нефтетрейдеров республики. Его фирма выступала партнером крупных известных компаний республики. Ялаков участвовал в запуске и продаже татартанской сети АЗС Shell.

Зарегистрированная в Богатых Сабах компания занималась поставкой нефтепродуктов по всей России, имела крупный автопарк на 120 единиц спецтехники. До 2019 года была вполне успешной: в 2015-м ее выручка составляла 10,2 млрд рублей, а через 2 года выросла до 14,5 млрд. Совладельцами компании, кроме Ялакова, в равных с ним долях были Марат Сахапов и Халит Фазуллин, директором — брат Фазуллина Азат.

В 2019 году у «ГСМ-Трейда» начались проблемы с выплатой кредитов и процентов по ним сразу нескольким банкам — общая сумма задолженности составила более 700 млн рублей. По решению суда в сентябре 2020 года в отношении нефтетрейдинговой компании было введено конкурсное управление, а в апреле 2021-го ее признали банкротом. В реестр требований кредиторов были включены требования сразу трех банков.

Татарстанский бизнесмен Ренат Ялаков, основатель компании «ГСМ-Трейд», некоторое время назад был одним из крупнейших нефтетрейдеров РТ. Фото: instagram.com/renat_yalakov*

В ходе анализа хозяйственной деятельности ООО «ГСМ-Трейд» конкурсным управляющим «были выявлены факты незаконного перечисления» за нефтепродукты в адрес небольшого предприятия «МИД» на сумму 624,7 млн рублей. Средства перечисляли в период с апреля 2018 года по октябрь 2019 года. Из этих денег «МИД» вернул 24,5 млн рублей в качестве излишне перечисленных средств. Затем «ГСМ-трейд» заплатил фирме еще 11,3 млн. В итоге долг ООО «МИД» составил 611,5 млн рублей. Конкурсный управляющий «ГСМ-Трейд» подал иск к контрагенту с требованием вернуть задолженность более 600 млн и проценты за пользование чужими средствами — это еще 112 млн рублей.

— В обоснование заявленных требований конкурсным управляющим указано на то, что ответчик в действительности в пользу должника приобретаемые нефтепродукты в обозначенных объемах не поставлял, излишне уплаченные денежные средства не возвращал. ООО «МИД», будучи организацией, явно подконтрольной учредителям ООО «Ликада плюс», активно участвовало в выводе денежных средств, предоставленных в качестве кредитов из кредитных учреждений (кредиторов по делу), и создании видимости сохранения платежеспособности. При этом банкротство не наступало исключительно по причине того, что за счет новых кредитных траншей погашались ранее выданные, — говорится в материалах дела.



Конкурсник компании Ялакова Ирек Шакиров подал в суд заявление с требованием признать оплаты «ГСМ-трейда» в пользу ООО «МИД» на общую сумму 636 млн рублей недействительными. Суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу «ГСМ-трейда» 611,5 млн рублей, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 112,1 млн рублей. В фирме «МИД» не согласились с решением суда, однако на днях ей отказала и апелляционная инстанция.

«МИД» отрицает аффилированность

Апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции, что доказательства, свидетельствующие о реальности взаимоотношений между должником и ответчиком, которые являются по факту аффилированными лицами по отношению друг к другу, представлены не были.



Представители «МИДа» настаивали, что фирма оказывала лишь посреднические функции нефтетрейдинга. Отрицали аффилированность с должником, ссылаясь на то, что «МИД» вел деятельность как самостоятельное и независимое юрлицо, а между двумя компаниями осуществлялись встречные поставки горюче-смазочных материалов. Однако суд отмел и этот довод:

— Совокупностью обстоятельств подтверждается тот факт, что директор и единственный учредитель ответчика Д.А. Минуллина в действительности не имела возможности вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «МИД» самостоятельно в единственном лице. Фактически от имени ООО «МИД» предпринимательскую деятельность вели работники должника («ГСМ-Трейд»).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «МИД» было зарегистрировано в марте 2018 года, как уже сказано выше, Дианой Минуллиной. В фирме числился один человек — директор и учредитель. За 2018 год организация получила неожиданно крупную выручку в 419,4 млн рублей. При этом Минуллина, согласно сведениям ЕГРЮЛ, ранее в других бизнесах не была задействована и опыт предпринимательской деятельности у нее отсутствовал, указали в суде.



Более того, первый договор с ООО «Ликада плюс» (сейчас «ГСМ-Трейд») был заключен уже в апреле 2018 года, спустя всего неделю после регистрации в качестве юрлица. Фирма сразу начала получать денежные средства в большом объеме непосредственно от должника, то есть стартовый капитал, необходимый для осуществления деятельности, был предоставлен именно должником, сообщили в арбитраже.



— Д.А. Минуллина до этого работала в ООО «Ликада плюс» (должник), в последующем была переведена в ООО «ТД «Ядран», что подтверждается и ее показаниями, данными в рамках расследования уголовного дела, — указал суд. — Обе организации являются аффилированными и контролировались одними и теми же лицами — учредителями ООО «Ликада плюс», что установлено в ходе рассмотрения дела и обособленных споров.

Опрошенные в рамках уголовного дела сотрудники аффилированных организаций в своих показаниях упоминают Диану Минуллину и ООО «МИД» как организацию, подконтрольную Халиту Фазуллину и Марату Сахапову, учредителям «ГМС-Трейда».

— Мне также известно, что в группу компаний «Ликада плюс» входили следующие подконтрольные Х.И. Фазуллину и М.Р. Сахапову организации: ООО «Интер» (номинальный директор Евгений Петрович Четверня, компания перевозчик), ООО «МИД» (директор Диана Миннуллина, осуществляла закуп), ООО «Л-Актив» (собственники транспорта, предоставляли транспорт в аренду), ООО «Татеко» (продажники, мелкая оптовая и розничная продажа ГСМ), ООО «Айтракс» (директор Булат Гараев, «Автосервис»), ООО «Малина» (гостиничный комплекс), ООО «Гаравто» (директор Булат Шамилевич Гараев, компания перевозчик). Руководство данными компаниями осуществляли Х.И. Фазуллин и М.Р. Сахапов, а именно в финансовой сфере руководил Х.И. Фазуллин. Директора данных компаний, были номинальными, — отметил в своих показаниях от 17.04.2020 Артур Галиахметов (приведена выдержка из протокола допроса).

В ГК «Ликада плюс» входили подконтрольные учредителям организации, в том числе ООО «Малина» (гостиничный комплекс). Фото: motels.ru

Свою номинальную роль подтвердила в рамках уже уголовного разбирательства и сама Диана Минуллина. Ее показания, данные в ходе уголовного разбирательства 30.10.2020, также приводятся в материалах дела:

— Примерно в 2015 г. я начала искать новую работу и выложила свое резюме. Мне позвонили с отдела кадров ООО «Ликада плюс» и пригласили на собеседование на должность помощника менеджера. Собеседование проводил Крылов, который являлся на тот момент руководителем отдела продаж. Собеседование проходило по адресу: с. Высокая гора, точную улицу не помню. Примерно в июле 2015 г. меня взял на работу Крылов. Насколько я помню, директором общества являлся Фазуллин Азат, но управлением компанией занимались на тот момент Ялаков Ренат, Сахапов Марат и Фазуллин Халит. Кроме того, они являлись участниками общества, то есть собственниками. Примерно через год я перевелась на должность помощника отдела закупа. Общество занималось покупкой и продажей ГСМ. В штате общества было примерно 70 человек, могу ошибаться.

По словам Минуллиной, ее задача заключалась в поиске поставщиков и заключении сделок по приобретению ГСМ. В этих целях руководитель «МИДа» дважды ездила в Москву и Уфу. «Цены я не помню, так как цены менялись каждую неделю. Заработная плата примерно составляла 25 тысяч рублей. Примерно в 2016 г. я стала начальником отдела закупа. Я непосредственно всегда подчинялась Крылову Евгению. Мои обязанности не поменялись. В основном в виде контроля приходили Сахапов и Фазуллин, иногда и Ялаков, и проводили планерки. В основном они общались с менеджерами по продаже. Хочу дополнить, когда перешла в отдел закупа, меня уволили с ООО «Ликада Плюс» и перевели в ООО «ТД «Ядран». В ООО «ТД «Ядран» директором был Исин Михаил. Но контролировал мою работу Крылов. ООО «ТД «Ядран» и ООО «Ликада плюс» располагались по одному адресу. Фактически этими обществами руководили — Сахапов, Ялаков и Фазуллин Халит», — приводится выдержка из ее допроса.

В ходе анализа деятельности обеих фирм было выявлено «наличие прочих недобросовестных действий аффилированных лиц по осуществлению транзитных операций между собой», при том что велись они за счет кредитных средств, выданных банками «Ликаде плюс».



Говоря о недобросовестности «МИДа» конкурсный управляющий «ГСМ-Трейда» указал на тот факт, что по расчетному счету этой организации проходят транзитные операции по перемещению денежных средств внутри ГК «Ликада», куда входит и сам «МИД», в том числе «зеркальных» финансовых операций. Так было указано, что фирма «активно участвовала в выводе кредитных средств», предоставленных от банков на приобретение ГСМ — банк предоставлял очередной кредитный транш только на ведение основного вида деятельности Так было указано, что фирма «активно участвовала в выводе кредитных средств», предоставленных от банков на приобретение ГСМ, — банк предоставлял очередной кредитный транш только на ведение основного вида деятельности.

Так, в апреле 2019 года банк перечислил должнику 48,5 млн рублей с назначением «Выдача кредита». Из них 35,4 млн рублей «Ликада плюс» направила тремя перечислениями в ООО «МИД», которое в этот же день переводит ООО «Мунай» сумму в 35,5 млн как оплату по счету за топливо. В свою очередь «Мунай» перечисляет 31 млн рублей на расчетный счет уже «Ликады плюс», открытый в том же банке, с назначением «За нефтепродукты по договору…». И в этот же день поступившие от «Муная» денежные средства списывались в счет погашения ранее выданного кредита в размере 30,9 млн рублей.

Данные обстоятельства, указывает суд, говорят о том, что в адрес «МИДа» проводились оплаты, по которым поставка ГСМ и не планировалась, несмотря на то, что ООО «МИД» и ООО «Ликада плюс» создавали полную видимость реальной хозяйственной деятельности. Более того, «МИД» активно участвовал в выводе кредитных средств, заведомо зная, что получаемые денежные средства поступают не в счет оплаты ГСМ, указал арбитраж.

Фото: Максим Платонов

Кстати, ООО «Мунай» тоже является аффилированным лицом, контролируемым бенефициарами фирмы-должника — директором и учредителем «Муная» на тот период являлся Ирек Гильматдинов — водитель Халита Фазуллина, учредителя ООО «Ликада плюс». В ходе уголовного разбирательства он так же, как и Минуллина, подтвердил, что не распоряжался расчетным счетом «своей» фирмы — ключи от системы «клиент-банк» были переданы Фазуллину. Ранее арбитражный суд признал недействительными сделки в виде перечисления от «ГСМ-Трейда» (ранее «Ликада плюс») в пользу казанской фирмы «Мунай» 292,4 млн рублей, а также 676 млн рублей, которые были взысканы судом в пользу фирмы-должника.

Аналогичная схема денежных трансферов была провернута и с кредитным траншем на 30 млн рублей. Как только денежные средства были зачислены на расчетный счет «МИДа», в этот же день «Ликада плюс» направила в адрес этой фирмы письмо с просьбой вернуть излишне перечисленные денежные средства, распределив их следующим образом: 22 млн рублей — на р/с ООО «Ликада плюс» в АО «Райфайзенбанк», а остальную сумму — на р/с «Ликады плюс» в Сбербанк. В этот же день, ООО «МИД» возвращает указанные денежные средства, однако указывает иное назначение платежа: 22 млн ушли по договору поставки за бензин АИ-92, еще 8 млн — оплата по счету по другому договору поставки автотоплива той же марки.

Проанализировав эти операции, конкурсный управляющий, пришел к выводу, что оплата производится не просто по договору, а со ссылкой на два конкретных последовательных номера счета на оплату: «То есть банки — получатели и отправители, которые видят эти оплаты, полагают, что происходит обычная хозяйственная деятельность между двумя обществами — трейдерами ГСМ. Но в этот же день ООО «МИД» отправляет письмо в адрес «Ликады плюс», где говорится:

«Просим Вас по следующим платежным поручениям … на сумму 8 млн рублей и на сумму 22 млн рублей считать верным назначение платежа: «Возврат излишне перечисленных денежных средств по договору № 1 от 02.04.2018 г., в т.ч. НДС 18%».

«Таким образом, ответчик и должник в рамках одного банковского дня «ошибались» на 30 000 000 руб.: сначала ООО «Ликада плюс» «ошибается» с перечислением денег в адрес ООО «Мунай» и просит их вернуть не на р/с, с которого деньги списались, а на другие счета, далее ООО «МИД» дважды «ошибается» с назначениями платежей, делая ссылку на конкретные счета на оплату и договор поставки. При этом две организации успевают в течение рабочего дня организовать обмен письмами, эти уточняющие письма в обслуживающие банки не направлялись», — говорится в материалах дела.

Тогда же суд определил, что вернувшиеся на расчетный счет в банк 22 млн рублей были направлены на погашение ранее выданного им кредитного транша, а вот 8 млн рублей в этот же день были перечислены учредителю ООО «Ликада плюс» и единственному распорядителю его расчетного счета (право подписи принадлежало только ему) — Халиту Фазуллину.

Таким же образом с активным участием подконтрольной организации — ООО «МИД» осуществлялись схемы других транзитных операций безналичных платежей. Тем самым подтверждается вывод арбитражного суда, что такие финансовые операции аффилированные лица, в том числе должник и «МИДа», проворачивали систематически. Доказательств, опровергающих эти спорные операции, представитель «МИДа» суду не представил, как и доказательств реальности одновременного обеспечения поставки и доставки до мест хранения и снабжения весьма крупного объема ГСМ.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Принимая во внимание совокупность установленных обстоятельств, апелляционный суд пришел к выводу, что ООО «МИД» как организация подконтрольная учредителям ООО «Ликада плюс» активно участвовало в фактическом выводе денежных средств, предоставленных в качестве кредитов. Более того, говорится в судебном определении, с активным участием «МИДа» поддерживалась видимость отсутствия признаков неплатежеспособности и искусственно создавались условия для того, чтобы отсрочить возбуждение дела о банкротстве.

Апелляционная жалоба несостоятельна

Суд отклонил доводы заявителя апелляции, «что судом первой инстанции не дана оценка доказательствам, представленным ответчиком в материалы настоящего обособленного спора в подтверждение факта наличия равноценного встречного предоставления со стороны ООО «МИД» по поставке нефтепродуктов и обычной хозяйственной деятельности между должником и ответчиком».

Ни в одном из представленных «МИДом» документов о реальности факта поставки ГСМ в «Ликада плюс» эта фирма не указана в качестве грузополучателя, а значительная часть товарно-транспортных накладных даже не содержит данных о пункте разгрузки ГСМ или содержит только указание на регион или город, но без точного адреса. Что интересно, со всеми заводами-изготовителями, чью продукцию якобы поставляло ООО «МИД» для «Ликады плюс», у последней были либо прямые отношения, либо длительные отношения с другим поставщиком их продукции. Поэтому экономическая целесообразность закупки нефтепродуктов «Ликадой плюс» через ООО «МИД» не определена. При этом ни одного доказательства транспортировки товара от завода-изготовителя нефтепродуктов до ООО «ГСМ-Трейд» суду тоже не представили. К тому же у ответчика не было ни собственного грузового транспорта, ни водителей. Не раскрыл «МИД» и своего «секрета», где и как хранил такие большие объемы ГСМ — бензина различных марок, газойля различных видов, реактивного топлива для самолетов, дизеля и прочих продуктов, которые достигали нескольких десятков тонн и даже более 100 тонн в день.



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ходе слушания ООО «МИД» представил суду восемь писем об уточнении назначения платежей в адрес должника, но они не содержат отметок об их получении и принятии их со стороны «ГСМ-Трейда». Доказательств их направления ответчик тоже не представил. Кроме того «МИД» не раскрыл обстоятельств того, каким образом эта организация сумела ошибочно указать неверное назначение платежа аж в 12 платежных поручениях. Неоднократное изменение назначения платежей в отношении значительных сумм выходит за рамки рядовых ошибок, указал суд.

Проверив все доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы, суд признал их несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку они никак не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующим законодательством обстоятельств дела. А несогласие заявителя с этой оценкой не может являться основанием для отмены судебного акта. В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что определение Арбитражного суда Татарстана, принятое в октябре 2022 года, является законным и обоснованным. И отказал «МИДу» в удовлетворении апелляционной жалобы.



P.S. После выхода статьи в редакцию «Реального времени» поступил комментарий от представителей интересов Рената Ялакова, где они опровергли его аффилированность с компанией «МИД»:

1. В статье указано, что Ялаков Р.Ф., является аффилированным лицом с ООО «МИД». Данный факт не соответствует действительности. Ялаков Ренат Фанилевич не является (и никогда не был) аффилированным лицом с компанией ООО «МИД». Единственным и реальным бенефициаром компании ООО «МИД» является Фазуллин Халит Иньгелович.

2. В статье неоднократно указывается, что компания «ГСМ-Трейд» принадлежит Ялакову Р.Ф. Таким образом, Ялакову Р.Ф., присваивается статус бенефициара ООО «Ликада Плюс», что неверно, не соответствует действительности. Подробно опровержение изложено далее.

В Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2023 года по делу А65-26999/2019 не содержится выводов суда о том, что именно Ялаков Р.Ф., является аффилированным лицом по отношению к ООО «МИД». Напротив, в Постановлении суда указано, что компания ООО «МИД» — подконтрольна Фазуллину Х.И.

стр. 9-10 постановления: «Из показаний Крылова Евгения Валерьевича, который с 2014 г. Работал коммерческим директором ООО «Ликада плюс» от 30.04.2020 г. (приведена выдержка из протокола допроса, приобщенного к делу) следует: «В мои должностные обязанности входили: контроль работы отдела продаж, обучение и наем персонала, отслеживание дебиторской задолженности каждого менеджера, контроль отпуска товара (слив машины), а также руководство подчиненными менеджерами. В моем подчинении с 2016 момента увольнения находилось 12 работников — менеджеров.» «Фазуллин X. руководил следующими направлениями: бухгалтерия, юридический отдел, коммерческий отдел и отдел закупа. В период трудовой деятельности в компании ООО «Ликада Плюс» Фазуллин Х.И. ежедневно с руководителями вышеперчисленных отделов проводил совещания, на которых проходило обсуждение (разбор проблемных моментов) выполнения целей предыдущего дня и постановка целей на текущий.

Вопрос следователя: Известны ли Вам организации, фактически принадлежащие и подконтрольные Сахапову М.Р. и Фазуллицу X. И.? Ответ свидетеля: Да известны следующие организации: ООО ТД «Ядран», вид деятельности оптовая торговля нефтепродуктами. Фактически управление компанией занимался Фазуллин Х.И., фактический адрес при мне: Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Большая Красная, д. 1 а. В должности директора ООО ТД «Ядран» был Мигранов Эльдар Фирдаусович (в компании 000 «Ликада Плюс» он являлся руководителем отдела продаж).

ООО «МИД» — это компания, подконтрольная Фазуллину Х.И., директором была номинально Миннуллина Диана (ранее работа в должности менеджера по оптовым закупкам нефтепродуктов в ООО «Ликада Плюс»)».

Из показаний Коммерческого директора (очевидно не рядового сотрудника компании) однозначно следует, что именно Фазуллин Х.И был руководителем как ООО «Ликада Плюс» так и компании ООО «МИД».

На стр. 8 постановления суд, давая оценку аффилированности, указал: «Указанные выше доводы ООО «МИД» об отсутствии аффилированности, подлежат отклонению, так как совокупностью обстоятельств подтверждается тот факт, что директор и единственный учредитель ответчика — Минуллина Д.А., в действительности, не имела возможности вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «МИД» самостоятельно в единственном лице, фактически от имени ООО «МИД» предпринимательскую деятельность вели работники Должника».

Из этого вывода также не следует, что Ялаков Р.Ф является аффилированным лицом по отношению к ООО «МИД», не следует, что он осуществлял руководство.

На стр. 9 суд апелляционной инстанции также указывает на показания Галиахметова Артура Фердинандовчиа от 17.04.2020 г. В его показаниях также нет ни единого предложения об аффилированности Ялакова Р.Ф с ООО «МИД».

На стр. 11 постановления суд указывает: «Из пояснений коммерческого директора ООО «Ликада плюс» Крылова Е.В. следует, что направление закупки и продажи ГСМ, бухгалтерию в группе компаний контролировал Фазуллин Х.И. Фазуллин Х.И. контролировал также распоряжение денежными средствами ООО «Ликада плюс», поскольку только он обладал правом подписи финансовых документов. Следовательно, оплаты, произведенные должником в пользу ответчика и которые оспариваются в рамках настоящего обособленного спора, совершены в отношении организации, которая наряду с должником, непосредственно управлялась и контролировалась Фазуллиным Х.И. Таким образом, является верным и обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что хозяйственная деятельность ответчика — ООО «МИД», обеспечение стартовым капиталом, финансировалась именно должником, тогда как учредитель и директор ответчика не располагала надлежащим количеством денежных средств для целей обеспечения самостоятельного осуществления ответчиком своей финансовой деятельности».

Таким образом, суд вновь акцентируют на связь ООО «Ликада Плюс» и ООО «МИД» через Фазуллина Х.И., как единственного и конечного бенефициара этих компаний. Нет ни одного вывода суда о наличии связи между Ялаковым Р.Ф., и ООО «МИД».

Ялаков Р.Ф., особо обращает внимание на тот факт, что ни Ялаков Р.Ф ни Сахапов М.Р не были привлечены к участию в этом обособленном споре. Тот факт, что ООО «МИД» не выдержало бремени доказывания, и не смогло доказать реальность хозяйственных отношений не свидетельствует о том, что Ялаков Р.Ф., и Сахапов М.Р, связаны с ООО «МИД», и не свидетельствует о том, что Ялаков Р.Ф. и Сахапов М.Р., связаны с выводом денежных средств.

Этим подтверждается и вывод суда апелляционной инстанции на стр. 10 постановления: «Кроме того, сведения, содержащиеся в указанных выше показаниях, представленных в рамках уголовного дела, не были опровергнуты ответчиком иными документами для целей признания доводов конкурсного управляющего должника необоснованным».

Таким образом, не было оснований для указания о том, что конкретно Ялаков Р.Ф., является аффилированным лицом с ООО «МИД», безосновательно связывать его с выводом денежных средств обществом «МИД» на 611 578 862,61 руб., к которому он отношения не имеет.

3. Ялаков Ренат Фанилевич является учредителем ООО «ГСМ-Трейд» с долей участия 33.33%. Оснований «выставлять» Ялакова Р.Ф в качестве основателя компании также нет. Учитывая, что единственным конечным бенефициаром ООО «ГСМ-Трейд» является Фазуллин Х.И.

Доказательства наличия у Фазуллина Х.И., статуса конечного бенефициара ООО «ГСМ-Трейд». Данный факт уже нашел подтверждение в нескольких судебных актах, вынесенных в рамках дела о банкротстве ООО «ГСМ-Трейд» (А65-26999/2019).

1. Определение Арбитражного суда РТ от 17.03.2023 года по делу А65-26999/2019.

«Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 14.01.2022, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2021 и 18.11.2021, Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.06.2021 по делу А65- 26999/2019) была установлена фактическая аффилированность ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «Л-Актив» и установлено, что между ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «Л-Актив» имело место свободное перемещение и перераспределение денежных средств внутри данной группы, установлена подчиненность членов группы одному конечному бенефициару — Фазуллину Халиту Иньгеловичу, который владел правом первой подписи в ООО «ГСМ-Трейд» согласно ответу кредитной организации. Суд учитывает, что заключение договоров между ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «ЛАктив» происходило под влиянием конечного бенефициара — Фазуллина Х.И., арендная плата от сдачи в аренду транспортных средств третьим лицами поступала в общее хозяйственное ведение ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «Л-Актив» как аффилированных лиц, внутри членов группы существовало свободное распределение денежных средств и траты средств на

общие нужды группы».

«В данном случае ООО «Л-Актив» как лицо, входящее в группу лиц, действовало в интересах данной группы и одного бенефициара — Фазуллина Х.И., вследствие чего не могло предполагать об основаниях недействительности сделки, имущество было оформлено на него номинально, в целях распределения активов внутри группы».

2. Определение Арбитражного суда РТ от 09.04.2023 г., по делу А65-26999/2019. Цитата: «Согласно пояснениям Фазуллина Азата Иньгеловича, данным им в отзыве на заявление конкурсного управляющего ООО «ГСМ-Трейд» о взыскании с него убытков, «финансово-хозяйственными вопросами в организации не занимался, данные вопросы полностью входили в обязанности учредителей организации, которые фактически и руководили всей деятельностью организации, состоя на должностях коммерческого, финансового директора и заместителя директора. На что я не однократно подписывал доверенности на имя учредителей.»

Фазуллин Халит Иньгелович является родным братом Фазуллина Азата Иньгеловича и являлся финансовым директором ООО «ГСМ-Трейд» с 2010 года. По запросу конкурсного управляющего банками были представлены сведения о том, что правом первой (единственной) подписи при распоряжении денежными средствами на р/с ООО ГСМ-Трейд обладал Фазуллин Халит Иньгелович на основании нотариально удостоверенной доверенности. Представлены карточки подписей с образцом подписи Фазуллина Х.И. Также согласно приказу о приеме на 4 работу от 01.10.10 Фазуллин Халит Иньгелович был наделен правом первой подписи в финансовых документах. Таким образом, Фазуллин Халит Иньгелович имел возможность распоряжаться денежными средствами на р/с ООО ГСМ-Трейд (ООО Ликада плюс). Из материалов дела следует и судебными актами (постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 14.01.2022, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2021 и 18.11.2021, Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.06.2021 по делу А65-26999/2019) была установлена фактическая аффилированность ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «Л-Актив», установлено, что между ООО «ГСМ-Трейд» и ООО «Л-Актив» имело место свободное перемещение и перераспределение денежных средств внутри данной группы, установлена подчиненность членов группы одному конечному бенефициару — Фазуллину Халиту Иньгеловичу, который владел правом первой подписи в ООО «ГСМ-Трейд», согласно ответу кредитной организации».

3.1. Самостоятельные доказательства наличия у Фазуллина Х.И статуса бенефициара. Фазуллин Х.И., имел фактическую возможность определять действия Должника, был уполномочен на принятие ключевых решений, что указывает на наличие у него значительного влияния на принятие существенных деловых решений относительно деятельности Должника и характеризует его как контролирующее должника лицо.

• Фазуллин Халит Иньгелович с 01.10.2010 года до признания общества банкротом занимал в ООО «ГСМ-Трейд» должность «Финансового директора».

• Фазуллин Х.И., был единственным лицом, которое имело доступ к расчетным счетам общества. Согласно карточкам банковских счетов ПАО «Ак Барс» Банк (Том 1 л.д. 48), ПАО «Татфондбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Автограндбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» — в них содержится информация только об одном лице, которое имело доступ к счетам — это подписи Фазуллина Х.И.

• Остальные учредители (Ялаков Р.Ф., и Сахапов М.Р.) не имели доступа ни к одному расчетному счету организации-должника.

• Фазуллину Х.И., были выданы следующие доверенности от имени общества:

— нотариальная доверенность 16 АА 2967803 от 17.12.2015 года, сроком на 5 лет (то есть вплоть до признания Должника судом несостоятельным);

— нотариальная доверенность 16 АА 1517206 от 16.01.2013 года, сроком на 3 года;

— доверенность от 23.06.2015 года, сроком на 1 год.

На Ялакова Р.Ф., такие доверенности обществом не выдавались.

• Факт признания сделок с Фазуллиным Х.И., недействительными.

Фазуллин Х.И., осуществил вывод активов Должника из-под принудительного взыскания.

• В рамках дела о банкротстве А65-26999/2019 отсутствуют вступившие в силу судебные акты по оспариванию сделок Должника с Ялаковым Р.Ф, либо Сахаповым М.Р. в рамках которых могли быть установлены судом противоправное поведение по выводу активов и имущества Должника.





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