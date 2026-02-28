«Татнефть» заключила договор поставки нефти за треть триллиона рублей

Объемы поставок, условия сделки и имя покупателя не разглашаются

Фото: Динар Фатыхов

«Татнефть» заключила сделку почти на треть триллиона рублей, говорится в официальном сообщении компании. Речь идет о долгосрочном договоре поставки нефти стоимостью 313 747 200 000 рублей. Объемы поставок, как и сведения о покупателе, не разглашаются — в документе он указан, как ХХХ.

В сообщении компании говорится, что контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 28 февраля 2028 года включительно, а в части претензий, незавершенных обязательств и взаиморасчетов — до их полного завершения.

Срок и условия договора согласовываются сторонами в спецификациях к контракту. По своей категории сделка является существенной, но не относится к крупным или в совершении которой имеется заинтересованность, указала «Татнефть».

Контракт был подписан еще в конце декабря. Размер сделки составляет 15,03% балансовой стоимости активов татарстанской компании, а это более 2 трлн рублей (2 087 868 000 000) по МСФО.

Василя Ширшова