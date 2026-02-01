Бенефис Тримбла против усилий Рейнольдса: УНИКС вел «+17», но не сдержал ЦСКА и проиграл битву за первое место

Армейцы провоцировали казанцев на нарушение правил, и это сработало

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС сложил полномочия лидера в Москве после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Одиннадцать побед подряд остались в прошлом: казанцы уступили армейцам в битве за вершину таблицы со счетом 80:84. Теперь преимущество в личных встречах на стороне армейцев (2-1). Анализируем, какие опасения Велимира Перасовича подтвердились на паркете, почему передняя линия казанцев дала сбой и как роковые фолы решили исход встречи, — в материале «Реального времени».

«Мы обыгрываем кого угодно, но ЦСКА...»

«ЦСКА — это команда, которая никогда не делает глупых ошибок. Против них надо показывать очень солидную защиту, высокий уровень жесткости... Мы обыгрываем кого угодно, но ЦСКА... с ними всегда имеем определенные сложности», — такими мыслями делился главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после матча с «Игокеей» перед выездом в Москву. В сезоне-2025/26 казанцы представляют главную угрозу для армейцев. До этого матча обе команды делили номинальное первое место в «регулярке» по числу побед и поражений, а форвард ЦСКА Никита Курбанов назвал их «потенциальным соперником на стадии плей-офф».

И пока у армейцев все хорошо — все игроки из ростера могут выходить на площадку, УНИКС по-прежнему недосчитывается своего форварда Дишона Пьера, которого Перасович анонсировал после перерыва, и защитника Си Джей Брайса, отсутствующего до конца сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще до начала матча эксперты твердили: УНИКС силен в задней линии, ЦСКА — в передней. Это и должно было дать преимущество армейцам: пока казанцы «паковали» краску, те бы заносили трехи. Но в строй УНИКСа, к несчастью Андреаса Пистиолиса, вернулся Пэрис Ли, на которого возлагали большие надежды. Однако после серьезной травмы игрок все еще находит свою игру, и сегодня он смог реализовать лишь одно точное попадание из-за дуги из пяти попыток. Но героем встречи стал не он, москвичам приходилось защищать свое кольцо от другого заокеанского игрока...

ЦСКА сознательно добавили в жесткости, особенно при опеке Рейнольдса

Первая половина встречи полностью прошла под диктовку гостей. Рывок УНИКСа начался с неожиданного трехочкового в исполнении Михаила Беленицкого и результативного действия Джалена Рейнольдса. Казанцы быстро организовали отрыв, «зацементировав» оборону: ЦСКА не заносили мячи более трех минут. В нападении армейцы целиком зависели от Мело Тримбла, который набирал очки преимущественно с линии штрафных, грамотно подставляясь под фолы. После матча Пистиолис констатировал: неудачная первая половина позволила УНИКСу почувствовать себя на паркете слишком уверенно.

Во второй десятиминутке ЦСКА предпринял попытку погони: усилиями Антониуса Кливленда разрыв сократился до «+4». Однако УНИКС мгновенно вернул контроль над игрой. Сначала Пэрис Ли хладнокровно наказал Каспера Уэйра за фол на дуге, реализовав три штрафных, а затем вместе с Дмитрием Кулагиным организовал серию дальних попаданий. Под занавес четверти Михаил Беленицкий вновь напомнил о себе точным броском из угла, а Маркус Бингэм своим степ-бэком довел преимущество казанцев до комфортных «+13».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно в этот момент фундамент, заложенный стартовой пятеркой УНИКСа, начал давать трещины. Как признал после матча Никита Курбанов, армейцы сознательно добавили в жесткости, особенно при опеке Джалена Рейнольдса, что спровоцировало у казанцев серию потерь. Сам американец, впрочем, проводил выдающийся матч: на его счету 21 очко и 6 подборов. В концовке третьей четверти градус борьбы накалился до предела — Рейнольдс вступил в «перестрелку» с Мело Тримблом после очередного фола. И хотя Джален ответил на результативный выпад соперника точным средним броском, последнее слово осталось за лидером ЦСКА. «Трешка» Тримбла под занавес периода и промах Пэриса Ли в ответной атаке сократили разрыв до опасных «-5» — 65:70.

Проблемы с персональными замечаниями начались у гостей еще в третьей четверти: Андрей Лопатин и Михаил Беленицкий набрали по четыре фола, что заставило защиту казанцев действовать менее агрессивно. В итоге оба форварда досрочно завершили встречу, а следом за ними из-за перебора замечаний площадку покинули и лидеры — Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс. После матча Велимир Перасович акцентировал внимание на серьезном дисбалансе: игроки ЦСКА за вечер исполнили 34 штрафных броска, в то время как УНИКС — лишь 21. Он ссылался на критерии бригады судей под управлением Евгения Островского, которые позволяли совершать такие действия хозяевам.

— Их стратегия, направленная на провоцирование нарушения правил, оказалась эффективной. Мы не сумели найти на нее ответ, что стало решающим фактором их победы, — сказал Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Команда отдала все сердце этой классной победе»

В решающую стадию матча ЦСКА вошел с преимуществом в три очка — 81:78. На последней минуте игроки УНИКСа Пэрис Ли, Маркус Бингэм и Алексей Швед имели несколько возможностей сравнять счет дальними бросками, но все попытки оказались неточными. Тактика быстрых фолов также не спасла казанцев: в нервной развязке Тримбл и Иван Ухов хладнокровно реализовали штрафные броски, зафиксировав итоговую победу армейцев.

— Во второй половине мы показали правильный настрой, психологический подход к игре. В раздевалке говорили о том, что те трудности, которые у нас возникли, дают нам возможность проявить характер, который у нас есть. Мы подняли уровень жесткости, причем применяли эту жесткость с умом. Команда лучше выполняла те инструкции, которые давал тренер, но в то же время все свелось именно к самоотдаче, к тому, что команда отдала все сердце этой классной победе, — рассказывал Пистиолис после матча, поздравляя свою команду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реабилитироваться казанцы попробуют в среду, 4 февраля, в 17:00 мск. Команда Перасовича сыграет в гостях против екатеринбургского «Уралмаша». На домашний паркет команда вернется 12 февраля в матче против «Бетсити Пармы».

Статистика встречи:

ЦСКА — УНИКС — 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10)

Лидеры армейцев: Тримбл (34 + 5 передач), Жан-Шарль (13), Уэйр (11).

Лидеры казанцев: Рейнольдс (21 + 6 подборов), Бингэм (16 + 6 подборов), Кулагин (14 + 6 подборов).