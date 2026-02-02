Драматическая развязка: «Сибирь» взяла верх над «Ак Барсом» в серии буллитов

На 36‑й минуте форвард хозяев Максим Сушко сравнял счет, переведя игру в овертайм

В понедельник, 2 февраля, на новосибирской «Сибирь Арене» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная команда «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Игра завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Уже на четвертой минуте встречи нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов открыл счет, выведя казанскую команду вперед. На 17‑й минуте форвард Алексей Пустозеров удвоил преимущество гостей, и «Ак Барс» уверенно лидировал — 2:0. Однако новосибирцы не сдались: на 28‑й минуте нападающий Антон Косолапов сократил отставание, а на 36‑й минуте форвард Максим Сушко сравнял счет, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды не смогли выявить победителя, и судьба матча решилась в серии буллитов — здесь удача оказалась на стороне хозяев площадки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ближайших планах команд — новые встречи. 4 февраля «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Ак Барс» отправится в Челябинск, где сыграет с «Трактором».

«Сибирь» — «Ак Барс» — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Сафонов (Галимов, Лямкин, 03:24);

0:2 — Пустозеров (Яшкин, Барабанов, 16:27);

1:2 — Косолапов (Приски, Бек, 27:35);

2:2 — Сушко (Локтионов, 35:30);

3:2 — Локтионов (65:00, победный буллит).



Рената Валеева