Бизнес-обзор: концерн «Аврора» банкротит завод Горького, сын главы «Таттехмедфарма» отремонтирует М-7

Московская компания «Октоблу» — головная структура сети магазинов Desport — подала апелляцию на решение суда по иску казанской ICL — компания Виктора Дьячкова выиграла арендный спор против нее. Петербургский концерн «Аврора» намерен обанкротить Зеленодольский завод им. Горького, а выкупивший дорожный бизнес сын главы «Таттехмедфарма» получил первый в этом году крупный контракт на ремонт трассы М-7. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

ICL требует арендную плату с владельца бывшего Decathlon

Недавно закрывшийся в Казани на ул. Родины, 51 магазин спортивных товаров Desport (ранее Decathlon) стал предметом спора с владельцем здания. Как оказалось, двухэтажный торговый комплекс площадью почти 3,3 тысячи кв. м принадлежит группе компаний ICL Виктора Дьячкова.

Еще в 2017 году казанское АО «АйСиЭл-КПО ВС» заключило договор аренды с московским АО «Октоблу». Это операционная компания сети Desport, управляющая активами французского ретейлера Decathlon после того, как тот покинул Россию в 2022 году. По условиям сделки, арендатору перешло торговое здание на пересечении ул. Родины и пр. Победы.

Арендная плата состояла из постоянной и переменной частей: 7 500 руб. за кв. м в год и 750 руб. за кв. м в год без учета НДС. Но затем собственник поднял ее до 10 269 и 1 027 рублей соответственно по условиям оговоренной в договоре индексации. По словам владельца здания, «Октоблу» не расплатилась своевременно и накопила долг с декабря 2024-го по сентябрь 2025 года в размере 42,8 млн рублей. Претензия осталась без ответа, и казанская компания подала в суд, выиграв дело. Татарстанский арбитраж постановил взыскать с арендатора задолженность и неустойку на общую сумму 67 млн рублей.

«Октоблу» оспорила решение, но подала жалобу с нарушениями. Апелляционная инстанция в Самаре оставила ее без движения до 3 марта. Между тем перспективы казанцев взыскать долг не очень велики: сеть магазинов Desport сейчас банкротят несколько компаний, а ее деятельность убыточна с 2024 года. Еще в 2023-м оборот компании рухнул с 15 млрд до 800 млн рублей, через год вырос почти до 5 млрд, но размер убытков составил около 3 млрд рублей.

ОСК хочет обанкротить Завод им. Горького

В среду петербургский концерн «Аврора», входящий в «Объединенную судостроительную корпорацию», заявил о намерении добиваться банкротства Зеленодольского завода им. Горького. В минувшем году компания из Санкт-Петербурга подала шесть исков к татарстанскому предприятию. По первым трем производство прекратили, утвердив мировое соглашение, четвертое дело концерн выиграл, еще два на общую сумму около 20 млн рублей — на стадии рассмотрения.

АО «Концерн «НПО «Аврора» было создано в 2009 году Федеральным агентством по управлению госимуществом. Занимается научными исследованиями и автоматизацией производств. С 2022 года его единственным участником было АО «Корпорация морского приборостроения», созданное двумя годами ранее по указу Владимира Путина. В состав КМП вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи — всего более 30 предприятий. Основными среди них были питерские концерны «Аврора», «Океанприбор», ЦНИИ «Электроприбор» и московский «Моринформсистема-Агат». Под конец 2024-го президент России подписал указ о передаче КМП в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — ради развития производственного и научного потенциала России и оптимизации структуры судостроительных компаний.

Это не первая попытка обанкротить Зеленодольский завод им. Горького, подконтрольный ХК «Ак Барс». Летом прошлого года Министерство обороны России подало аналогичный иск к татарстанскому предприятию с суммой требований 725 млн рублей. Процесс шел в закрытом режиме, иск удовлетворили. Однако на этой неделе Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы изменил это решение, подробности неизвестны. С июля 2025 года исковая нагрузка у завода значительно возросла, он выступает ответчиком по 167 делам с общей суммой требований 7,6 млрд рублей.

Дорожная фирма Бария Акберова выиграла тендер на 700 млн рублей

В феврале крупный дорожный подрядчик «МДСУ–1», выкупленный сыном главы «Таттехмедфарма» Барием Акберовым, заключил первый в этом году госконтракт. Заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор», который подписал с компанией договор на ремонт участка федеральной трассы М-7 — подъезда к городу Кирову. Сумма сделки 703 млн рублей, компания должна исполнить все работы к 30 сентября 2027 года.

«Межрайонное дорожно-строительное управление-1» — дорожная компания из Балтасей, участвовала в строительстве платного автобана М-12. Имеет собственный асфальтобетонный завод. Работает преимущественно в Балтасинском, Сабинском, Кукморском и Арском районах. В 2021 году приобрела и запустила асфальтосмесительную установку производительностью 160 т/час с возможностью выпускать все виды асфальтобетонных смесей.

В портфеле госзаказов у предприятия контракты на 6,3 млрд рублей. В их числе, к примеру, прокладка подъездных путей к очистным в Шемордане, ремонт моста через реку Немда в Кировской области или дорог общего пользования в Татарстане.

«Волго-Вятскуправтодор» в конце года сообщал о ремонте 21 км дороги, которая раньше называлась Казань — Малмыж. В управлении также анонсировали, что в дальнейшем сосредоточатся на развитии двух направлений трассы М-7 — подъездных путей к Ижевску и Перми, а также подъезда к Кирову.

Отказ инвесторов от проектов ГЧП и проблемы застройщиков

В течение недели «Реальное время» рассказывало о других новостях бизнеса и экономики. Отбиться от высокого налога на объект недвижимости в Набережных Челнах удалось известному предпринимателю, совладельцу московской строительной компании «Аква-регион» и соучредителю футбольного клуба «КАМАЗ» Евгению Вайнеру. Здание рядом с ДК «КАМАЗ» и стадионом «Медео», в котором расположен фитнес-клуб «Клеверспорт», татарстанское Минземимущество внесло в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Компании удалось в судебном порядке доказать, что фактическое использование большинства помещений здания не позволяет отнести его к этой категории.

В конце недели стало известно, что Евгений Вайнер отказался от реализации своего второго инвестпроекта в автограде — строительства термального комплекса. Бизнесмен сослался на значительное подорожание объекта и изменившиеся условия софинансирования. В результате Минспорта России на год заблокировало Татарстан по всем заявкам на участие в программе «Бизнес-спринт». В Агентстве инвестиционного развития республики предложили доработать закон о государственно-частном партнерстве в России. На сегодня, по словам главы АИР Татарстана, этот механизм предоставляет полную защиту инвестору, а все риски перекладывает на государство. Депутаты Госсовета РТ предостерегли от еще одной угрозы — утратить доверие бизнеса.



На фоне новостей о проблемах федерального девелопера «Самолет» о ситуации на рынке жилья в рамках бранча «Реального времени» рассказали застройщики Татарстана. По их словам, в структуре себестоимости строительства многоквартирных домов существенно выросла доля цены на земельный участок, зато остановился рост цен на стройматериалы. Девелоперы конкурируют между собой уже не качеством строек и не новыми фишками в жилых комплексах, а программами рассрочки. Во второй части беседы местные игроки сообщили, что выдерживают сроки сдачи жилья, но могут сознательно затягивать ввод в эксплуатацию, чтобы не брать на баланс нераспроданные площади.