«Клеверспорт» отказался строить термальный источник в Набережных Челнах

Евгений Вайнер остановил проект «Клеверспорт» из-за роста ставки ЦБ и изменений условий софинансирования Минспорта

Челнинский бизнесмен Евгений Вайнер отказался реализовывать проект термального комплекса «Клеверспорт» на набережной Мелекески в Набережных Челнах. По словам Талии Минуллиной, причина связана с изменением финансовых условий: ключевая ставка ЦБ за полгода выросла почти на 5%, а Минспорт России изменил долю софинансирования в рамках программы «Бизнес-спринт», увеличив долю инвестора.

Минуллина отметила, что эти изменения произошли после прохождения проектом конкурсных процедур, что фактически изменило правила игры для инвестора. В результате отказа Вайнера республика лишилась возможности участвовать во всех проектах программы «Бизнес-спринт». Сейчас в Татарстане ищут пути, как реализовать проект термального комплекса в Челнах.

Ранее «Реальное время» писало, что здание фитнес-центра «Клеверспорт» площадью 3,07 тысячи кв. м, принадлежащее компании предпринимателя Евгения Вайнера, исключат из перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Ариана Ранцева