11-й «Мирас» — без новых имен, но с проверенными форматами

В Казани прошел 11-й фестиваль татарской музыки

Артур Исламов. Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева завершился фестиваль татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас». В этом году он прошел в 11-й раз и был посвящен 60-летию главного исполнителя — Государственного академического симфонического оркестра Татарстана. Все три дня ГАСО РТ находился на сцене, а что же он сыграл?

Посвящения Жиганову и Тукаю

В последние годы в программе фестиваля можно увидеть определенные закономерности. Первый день — посвящение. В 2026-м — 115-летие Назиба Жиганова, поэтому в честь основоположника национальной классической музыки прозвучали: увертюра «Сабантуй», Симфония №5, «Сюита на татарские темы». А во втором отделении на сцене настал черед вокальных произведений, были исполнены арии из опер «Алтынчеч» и «Джалиль». Выступили хоры: студентов Казанской консерватории, смешанный хор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева и хор средней специальной музыкальной школы при консерватории. Вместе с Динаром Шарафетдиновым и Сюмбель Киямовом они исполнили кантату «Республика моя». Дирижировал профессор Ринат Халитов.

Второй день — тематический, он был посвящен 140-летию Габдуллы Тукая, а место за дирижерским пультом занял глава Союза композиторов республики Ильяс Камал.

Стихи и биография поэта вдохновляли многих: здесь и симфоническая поэма Назиба Жиганова «Кырлай», три части Сюиты №2 из балета Энвера Бакирова «Су анасы» («Водяная»), увертюра из балета Рашида Губайдуллина «Кисекбаш», фрагменты из оперы Резеды Ахияровой «Любовь поэта» на либретто Рената Хариса, «Танец сов» из балета Загиды Хабибуллиной «Заколдованный мальчик», сюита из балета Фарида Яруллина «Шурале».

Замечательно, что на бис Сюмбель Киямова и Ильгиз Мухутдинов спели «Туган тел», который традиционно завершает татарские масштабные события. Печально, что, как сообщают, не так много людей присоединились к совместному пению.

Радик Салимов и Тао Линь. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Кто в пуле современных композиторов?

Традиционно самым любопытным становится третий день, когда программу занимают новые произведения, начинаются эксперименты. Как не вспомнить прошлый год, где впервые на «Мирасе» прозвучал Радик Салимов, Миляуша Хайруллина вывела на сцену кыл-кубыз, курай и домбру, а научный руководитель фестиваля и ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев дирижировал Концертным камерным оркестром Казанской консерватории, который исполнил вокально-симфоническую поэму «В ритмах Тукая»/«Тукай аһәңнәре» Алмаза Монасыпова.

В этом году вечер также стартовал масштабно. К оркестру и дирижеру Тао Линю присоединился Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой и вместе они исполнили два фрагмента из поэмы для хора и оркестра на стихи татарских поэтов «Шагыйрь» («Поэт»). Сначала было стихотворение Дэрдменда («Родина — она уйдет. Молоко — не пропадет»). И тут же, как эхо — «Вы уходите, мы остаемся» Тукая.

Хотя вечер и был заявлен как вечер премьер, видимо, речь шла о премьерах на фестивале. К примеру, опера Ильяса Камала «Минем Такташ» («Мой Такташ») на либретто Рузаля Мухаметшина была создана в рамках лаборатории Kazan Opera Lab в 2019 году и тогда прозвучала в Тинчуринском театре. Тем не менее услышать это произведение хотя бы иногда — большая удача, к тому же с тех пор еще больше вырос статус солистов Артура и Эльзы Исламовых, оба сумели добавить романтики в этот вечер, исполнив сольные арии и финальный дуэт.

Эльмир Низамов. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Но в целом вечер носил более пасторальный характер. Это касается симфонии Рашида Калимуллина «Алтайские пейзажи», во второй части которой, «Переселение народов», звучала арфа, а если в пятой части «Чага-байрам» и возникала атмосфера праздника, то это был праздник «для своих».

Занятной оказалась «Новогодняя рапсодия» Эльмиры Галимовой. Она возглавляет Институт татарской энциклопедии, а произведение написала в эти новогодние праздники, отсюда общая умиротворенность, в которую внезапно и, признаемся, не очень уместно вторгается «В лесу родилась елочка».

Продолжил сотрудничество с «Мирасом» заведующий музыкальной частью Госансамбля песни и танца Радик Салимов, представивший «Казанское Анданте» — своеобразную иллюстрацию ко дню Казани, которая начинается и завершается шумом волн. Нежелание композитора уйти в ожидаемое крещендо выделило его среди других авторов.

С другой стороны, Ренат Хакимов в Концерте для скрипки с оркестром тоже не спешил раскрывать все карты и предъявлять хоть что-то запоминающееся — из-за этого его первая часть казалась буквально бесконечной. Не смогла спасти ситуацию виртуозная и страстная игра скрипачки Алины Якониной. Тем удивительнее, что еще на шестом «Мирасе» Хакимов удивлял «Тофаларскими напевами», основанными на культуре малочисленного народа Восточной Сибири.

В этом году все концерты отыграл Государственный академический симфонический оркестр Татарстана. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Байтиряк, Салимов, Низамов, Хайруллина, а дальше?

Завершали вечер два заметных автора последних лет. Симфоническая картина «Гимн Миру» Эльмира Низамова — это часть его планомерной и напряженной работы в статусе первого композитора Татарстана, что доказывает и недавно вышедший совместный альбом с ГАСО РТ — ни у кого из фестивальных авторов такого нет. А то, что произведения Ильгама Байтиряка звучат все чаще — достойная, наконец, оплата его трудов. Напомним, что в декабре Оркестр национальной музыки представил его балет «Сарвиназ». На «Мирасе» за три года сыграли четыре части его Четвертой симфонии. В 2026 году она носила символичное название «Победа» и завершалась мотивом «Ай, былбылым».

Безусловно, от «Мираса», как редкого фестиваля с симфонической татарской музыкой, хочется не только дотошно бережного внимания к наследию, но также новых имен, форм, произведений. Понятно, что не все композиторы проходят отборочное сито. Некоторые сейчас больше учатся и работают в метрополиях и за рубежом. Кто-то и вовсе ушел в концертирующие составы. Не все пишут.

И со стороны зрителя будет достаточно легкомысленно думать, что у фестиваля может быть и четвертый день. Или, к примеру, формат, когда свои произведения представляют студенты последних курсов. Как отмечает Низамов, в целом консерватория выпускает одного композитора раз в год.

А уж значимый автор, со своим почерком, который не только может сочинять, но и слышать свои произведения, появляется раз в 10 лет.

Насколько степенно само явление симфонического оркестра, настолько, видимо, и не спешен темпоритм обновления общей картины. Но пробовать, давать слово, конечно, надо — наш зритель, при постулируемой консервативности, ценит обновление, особенно в непростое время, когда творить в рамках национальной культуры — уже подвиг.