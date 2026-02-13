«Настоящий эффект получим, когда эксперимент перестанет быть просто экспериментом»

Глава АИР объяснила, почему сукук в 5 млрд рублей для строительства парка «Северные ворота» в Казани пройдет без привлечения арабского капитала

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

С подачи Агентства инвестиционного развития Татарстана профессиональные игроки исламского банкинга сегодня передали в дар первые 86 книг о том, как правильно осуществлять финансовые операции по шариату. Первую полку с трудами известных российских ученых и практиков получила Национальная библиотека РТ, а почетным гостем церемонии стал руководитель представительства AAOIFI в Казани Амьер Аль-Муса. «Библиотеку всегда нужно наполнять чем-то значимым, — рассуждала позже Талия Минуллина. — Но пока мы не питаем иллюзий, будто «взорвем» — в хорошем смысле слова — инвестиционный мир исламскими деньгами». Приток арабского капитала в страну, как оказалось, тормозит отсутствие стандартов сделок партнерского финансирования: ЦБ и Минфин РФ пока сформировали дорожную карту по разработке стандартов для восьми видов операций. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минуллина подарила книгу о стандартах AAOIFI, а Камиль хазрат пожалел книги на арабском

Очень редко бывает, когда высокопоставленные чиновники и бизнесмены отправляются с утра в библиотеку, чтобы провести там пару часов. Это совсем не их место. Но вот сегодня как раз тот самый, необычный день.

В Национальной библиотеке «заложили» фонд с книгами об исламском финансировании. Бизнесмены, банкиры и предприниматели передали в дар первые 86 книг, которые учат основам исламского финансирования. Их авторы — известные в исламском мире теоретики и практики сделок по шариату. Все работы были предварительно оценены экспертами Духовного управления мусульман Татарстана, чтобы исключить экстремистский компонент.

Сразу скажем, что среди книг нет литературы на арабском языке. Обладатель ценных изданий глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин хотел было передать их, но посчитал, что вряд ли они окажутся востребованы у посетителей библиотеки, ведь не так много горожан владеют этим сложным языком. А тот, кто настроен читать в оригинале, может воспользоваться специальными программами с синхронным переводом.

До сих пор в архивах Национальной библиотеки Татарстана хранились лишь журнальные публикации об исламском банкинге и единичные экземпляры книг. Сбор литературы был организован Агентством инвестиционного развития РТ. На призыв откликнулись Российский исламский институт, Сбербанк, ТД «Амаль», «Золотой сундук».

предоставлено пресс-службой АИР

— Исламские финансы — это как цифровизация. Вроде бы все слышали, но точно никто не знает, как правильно и что нужно делать, — сказала на церемонии глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Восполнить эти пробелы поможет профессиональная литература. От имени АИР его глава передала в фонд перевод стандартов AAOIFI: «Мы считаем, что эта книга является своего рода стандартом для финансовых институтов и базовой основой во всем мире, созданной нашими коллегами из AAOIFI, которые сегодня здесь».

К слову, глава АИР не первый раз передает в дар библиотеке книги из личного архива. По случаю открытия нового здания Национальной библиотеки она подарила несколько экземпляров, и среди них — «Школа кремлевских переговоров» с личным автографом. Литература — это своего рода «мягкая сила», показатель зрелости общества, полагает она.

«Книги как операционная система исламских финансов»

Здесь впервые на публике появился руководитель представительского центра по развитию исламских финансов AAOIFI Амьер Аль-Муса. Он считает, что доверие — основа исламских финансов, но и без знаний и культуры не обойтись. «Этот книжный фонд является операционной системой эксперимента по партнерскому финансированию. Важно, чтобы опыт России в этой сфере был достоверным, надежным, признавался во всем мире. Для этого он должен начинаться с правильной точки отсчета, руководствоваться правильными принципами, а не импровизацией», — отметил Амьер Аль-Муса.

предоставлено пресс-службой АИР

Создание подобного фонда повысит уровень финансовой грамотности в области партнерских финансов, потому что потребителей нужно учить, как пользоваться этими инструментами, считает глава АИР.

Объем сделок по партнерскому финансированию вырос в 6 раз

Татарстан — один из четырех регионов, участвующих в эксперименте по исламским финансам. На сегодняшний день в реестре Банка России зарегистрировано 37 организаций, причем 25 из них работают в Татарстане. Среди них крупнейшие игроки рынка: Сбербанк, «Ак Барс Банк», «Т-Банк» и другие, напомнил замминистра экономики республики — начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

В 2025 году объем сделок по привлечению средств в рамках исламского финансирования в Татарстане вырос в 6 раз по сравнению с 2024 годом, достигнув 34,9 млрд рублей. Основной прирост обеспечен привлечением средств на расчетные счета от юридических и физических лиц. По прогнозу Минэкономики РТ, эта тенденция будет только усиливаться.

Рынок партнерского финансирования внутри республики сформировался, но пополняется внешними игроками, рассказал он позже журналистам. По неофициальной информации, в настоящее время «Газпромбанк» ведет подготовку по вхождению в реестр ЦБ. «Они рассматривают возможность участия и в настоящее время готовятся к вхождению. Однако этот вопрос стоит адресовать самому банку», — пояснил «Реальному времени» замминистра экономики Татарстана.

Вместе с тем рынок исламского банкинга в республике устоялся. «Те, кто работает на рынке исламского финансирования, практически все находятся в реестре. Здесь полное покрытие», — добавил Роман Амирханов.

предоставлено пресс-службой АИР

В республике реализуется более 35 видов исламских продуктов. На самом деле индустрия исламских финансов в Татарстане работает больше 16 лет. К примеру, ТД «Амаль» сумел провести за это время сделок на 1 млрд рублей.

Нет стандартов — нет арабских инвестиций

Одна из целей эксперимента — привлечение инвестиций из стран исламского мира. Есть ли чем похвастаться? Оказалось, что нет. Власти только сейчас приступили к формированию стандартов сделок партнерского финансирования, без чего ни один дирхам не вольется в экономику. «Когда мы встречаемся с потенциальными инвесторами, они всегда задают один и тот же вопрос: «Существуют ли в стране стандарты сделок партнерского финансирования, утвержденные на федеральном уровне?», — рассказал «Реальному времени» Роман Амирханов.

В настоящее время ЦБ и Минфин РФ сформировали дорожную карту по разработке стандартов для восьми видов операций, которые регламентированы ФЗ-417. «Это аналогично традиционной банковской системе, где также существуют стандарты. Наша задача не просто создать что-то отдельное, а сформировать общепризнанные стандарты для каждого вида операций», — отметил замминистра экономики.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Есть опасение, что разработка стандартов может затянуться. «Это задача со звездочкой. Мы иллюзий не питаем, будто «взорвем» — в хорошем смысле слова — инвестиционный мир бумом капиталовложений из исламских стран. Но если мы не сможем сформировать фундаментальную инфраструктуру, тогда речи об исламском финансировании и вообще об инвестициях не будет», — заявила Талия Минуллина.

Как раз по этой причине сукук в 5 млрд рублей для строительства парка «Северные ворота» в Казани пройдет без привлечения арабского капитала. «Многие банки видят в партнерских финансах перспективное направление и активно его развивают. Если раньше только один-два банка работали в этой сфере: Сбербанк, «Ак Барс Банк», то сегодня к ним примкнули «Т-банк» и ВТБ, я знаю, что и «Альфа-банк» тоже [двигался] в этом направлении. Это оказывает положительное влияние. Настоящий эффект получим, когда эксперимент перестанет быть просто экспериментом, — полагает она.

— В ответ на вопрос: «Хотите ли вы участвовать в эксперименте?» — вы, скорее всего, зададите мне десять встречных вопросов. Например: «Кто еще участвует? Что это за эксперимент? Каковы его условия? А что будет потом?», — озвучивала Талия Минуллина настроения арабских инвесторов.