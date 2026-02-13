«Решение ЦБ выглядит нелогичным»: в России не ждали снижения ставки и теперь встревожены

Сделает ли смягчение денежной политики от Набиуллиной ипотеку доступнее?

Фото: Рената Валеева

Вопреки ожиданиям рынка, Центробанк опустил ключевую ставку до 15,5%. Пока глава регулятора Эльвира Набиуллина выражала уверенность в возможности дальнейшего смягчения политики, эксперты забили тревогу. Аналитики назвали такой шаг «противоречащим» и идущим вразрез с макроэкономическими показателями, усомнившись в последовательности действий ЦБ. Поможет ли этот жест «побороть» высокие ставки по ипотеке, спасет ли он девелоперов и какого курса доллара ждать в феврале — в материале «Реального времени».

Чего ждали эксперты: скептики vs оптимисты

Первого заседания Центробанка в 2026 году ждали скептически. После декабрьского снижения до 16% ключевая ставка все еще воспринимается бизнесом и населением как высокая. И хотя регулятор взял курс на смягчение, эксперты не спешили с оптимистичными прогнозами.

Основной сценарий аналитиков был таков — «пауза». Против снижения играли высокие инфляционные ожидания населения — 13,7%, проинфляционные риски и рост НДС до 22%, который начал отражаться на ценниках в магазине.

Тем не менее часть рынка не исключала сценария снижения до 15,5%. Такой шаг видели как поддержку фондового рынка, который, однако, мог привести к некоторому ослаблению рубля. В пользу смягчения высказался глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Свою позицию он аргументировал замедлением роста цен: с 3 по 9 февраля инфляция снизилась до 0,13% против 0,2% неделей ранее. Еще в январе всплеск цен был вызван погодными аномалиями и локальным шоком предложения из-за повышения НДС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, в условиях нынешней ставки, застройщики все так же вынуждены идти на хитрости в ожидании решений ЦБ. На бизнес-бранче «Реального времени» девелоперы признались: сегодня компании нередко сознательно затягивают ввод домов в эксплуатацию. Логику такого подхода объяснила замгендиректора по развитию СМУ-88 Снежана Кирилюк: как только объект сдается, все нераспроданные квартиры переходят на баланс застройщика, что бьет по его бюджету.

«При принятии решений наблюдалась избирательность в трактовке экономических сигналов»

Регулятор аргументировал сегодняшнее решение тем, что экономика страны возвращается к сбалансированному росту. Согласно базовому сценарию ЦБ, в 2026 году ставка закрепится в диапазоне 13,5—14,5%, а инфляция замедлится до 4,5—5,5%. Тем не менее Банк России сохраняет осторожность: высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются главным риском, который может помешать стабильному снижению цен.

— Решение ЦБ выглядит нелогичным и, более того, способно подорвать доверие к регулятору. Это, по сути, пример неэффективной коммуникации <...> С одной стороны, регулятор продолжил снижение ключевой ставки. С другой — одновременно повысил ее нижнюю границу в прогнозах на 2026 и 2027 годы, а заодно и инфляцию на конец 2026-го. Снова сдвигаем цель вправо? На мой взгляд, это противоречивое решение, которое одновременно говорит будто о невозможности не снижать сейчас и о вероятной скорой остановке текущего цикла снижения. При принятии решений просматривается избирательность в трактовке экономических сигналов. Значительная часть релевантной статистической информации, доступной на момент принятия решений, фактически не была учтена, — поделился в разговоре с «Реальным временем» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

По его словам, утверждение, что по итогам 2025 года рост экономики сложился по верхней границе, требует дополнительного разбора: механизмов формирования этого роста, оценки вклада потребительского спроса и остальных компонентов, а также уверенной идентификации причин без употребления «могло» в обосновании важных решений.

Такой же неожиданностью снижение стало и для начальника отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева. Он указал, что курс рубля в феврале, вероятно, продолжит закрепляться в диапазоне 74,5—81,5 рубля за доллар.

— Рубль в парах с долларом, евро и юанем остается привлекательным благодаря высокой ключевой ставке. На решение ЦБ продолжить плавное смягчение монетарного курса повлияли высокие инфляционные ожидания домохозяйств, вызванные влиянием разовых фискальных факторов. Ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно, — рассказал Соболев в разговоре с «Реальным временем».

Надоршин считает, что изменение ключевой ставки, запланированное на 2026 год, вряд ли способно стимулировать инвестиции в сложившихся условиях.

— В прогнозе ЦБ заложено значимое участие инвестиций в дальнейшем расширении экономики. Однако эта позиция выглядит спорной на фоне четких тенденций конца прошлого года, демонстрирующих сворачивание инвестпрограмм. При этом потребление, напротив, демонстрировало высокие темпы роста и активно стимулировало экономику. С высокой долей вероятности дальнейший рост экономики, если продолжится, будет обеспечиваться преимущественно за счет потребления. Это, в свою очередь, сохранит риск перегрева экономики высоким.

По словам экономиста, особого внимания заслуживает утверждение о возвращении к траектории сбалансированного роста применительно к IV кварталу прошедшего года:

— Неужели ЦБ не доверяет статистическим данным? Может, остальным тоже не нужно?

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Упадут инфляционные ожидания, снизится ставка по ипотеке

На пресс‑конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина пояснила — те, кто считал, что ставка будет сохранена, «не ошиблись», несмотря на итоги. Она отметила, что таких мнений было преобладающее число — 75%. По словам Набиуллиной, данные, вышедшие на этой неделе, не дали им поводов для настороженности.

Традиционным был вопрос, когда же граждане смогут дождаться посильных ставок по ипотеке.



— На наш взгляд, ипотека станет массово доступной, когда инфляция снизится, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго. Чтобы понять, как формируются рыночные ставки, надо понять, от чего они зависят. Прежде всего от того, сколько стоят деньги, которые ЦБ привлекает от граждан и организаций. Сейчас это 13—15%, если к этому добавить плату за кредитный риск, за процентный риск, расходы, то мы получаем эти 18—20%, которые нам предлагают. Очень многое зависит от ставок по депозитам, которые напрямую зависят от инфляции. Согласитесь, что когда человек открывает вклад, то ожидает, что предложенная по вкладу ставка защитит его от инфляции. Поэтому ипотечные ставки в условиях высоких инфляционных ожиданий не смогут быстро снижаться, — объяснила Набиуллина.

Следующее заседание по ключевой ставке ЦБ пройдет 20 марта в 13:30 мск.