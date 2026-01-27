В Казани за 2025 год построили более 1,3 млн квадратных метров жилья

Известно, что это составляет 37% от общего объема жилищного строительства в республике, а на всю Казанскую агломерацию приходится 67% нового жилья региона

Фото: Артем Дергунов

Казань выполнила годовой план по вводу жилья, построив 1,3 миллиона квадратных метров, сообщил начальник управления градостроительных разрешений исполкома города Марсель Абдулхаков в итоговом отчете для Ильсура Метшина.

В течение года были реализованы большие социальные проекты: построены две поликлиники в жилых комплексах «Волжские просторы» и «Весна», открыта школа на 1224 места в ЖК «Лето», а также введена в эксплуатацию Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.



Особо отмечен растущий спрос на складские помещения в связи с развитием интернет-торговли. В 2025 году выдано 65 разрешений на строительство складов и промышленных объектов. Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани зафиксировали рекордное за 4 года число свободных складов. Тем не менее крупным игрокам бизнеса некуда заходить. Подробнее об этом — в материале «Реальное время».



Наталья Жирнова