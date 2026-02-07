Эксперт Зубик объяснил, как понять, что квартира переоценена

Для этого нужно проанализировать сделки с аналогичными объектами

Фото: Динар Фатыхов

Чтобы понять, переоценена квартира или нет, нужно проанализировать сделки с аналогичными объектами. Причем новостройки нужно сравнивать с новыми домами, а вторичное жилье — со «вторичкой», поскольку, механизмы ценообразования у них разные, сказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, чьи слова приводит «Газета.Ru».

— Цены на агрегаторах — часто желания и фантазии продавцов, далекие от реальности, а немалая доля объявлений и вовсе фейковые. При самостоятельном подборе определенным (хотя и не 100%-ным) «красным флагом» можно считать долгую экспозицию. Нужно сопоставлять цены продаваемых объектов с реальными сделками, но учитывать индивидуальные особенности лота, продавца и покупателя, которые упрощают или усложняют сделку, — сказал эксперт.

Он также призвал быть крайне осторожными с квартирами, дешевле рынка. По его словам, при ценообразовании, конечно, играет роль временный фактор, но самые выгодные предложения продаются быстро (и новостройки, и вторичка) даже при текущих процентных ставках.

Резюмируя, эксперт посоветовал россиянам обращаться за помощью в поиске и выборе объекта к профессионалам.

Никита Егоров