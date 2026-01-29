ГК ТОЧНО и Яндекс создадут умные здания в 8 регионах России

Яндекс и группа компаний ТОЧНО подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

«Домиленд» (4+), одна из крупнейших proptech-платформ* от Яндекса, и девелопер ТОЧНО разработают проект умного здания и запустят мобильное приложение для жителей ЖК застройщика — как уже существующих, так и тех, что будут введены в эксплуатацию в ближайшие три года.

Жители смогут управлять сервисами управляющей компании с мобильного телефона. Например, сделать заявку на ремонт бытовой техники, оплатить коммунальные услуги или оформить пропуск на территорию ЖК. УК получит возможность автоматизировать работу аварийно-диспетчерской службы: все заявки будут поступать в единый центр, а сроки их исполнения — четко отслеживаться с помощью системы. Также управляющая компания сможет предлагать жителям домов дополнительные услуги. Приложение запустят уже во втором квартале этого года, оно будет доступно жителям более чем 23 тысяч квартир в существующих ЖК девелопера в 8 регионах страны.

Рroptech-платформа Яндекса выступит в роли эксперта при создании флагманского проекта застройщика — ЖК «Патрики». Уже на этапе проекта в «Патриках» будут заложены современные технологии управления умным зданием. Например, такие как бесконтактный доступ в здание — когда двери на территорию ЖК и в подъезд открываются автоматически, а лифт сам определяет нужный этаж. Чтобы зайти на территорию жилого комплекса и в подъезд, жителю не нужно доставать ключи — будет достаточно только смартфона с приложением от «Домиленд».

Кроме того, с умным зданием будут интегрированы популярные городские сервисы Яндекса. Например, при оформлении доставки или такси в Яндекс Go система автоматически запросит пропуск на территорию ЖК для курьера или водителя. Курьер увидит одноразовый код для домофона в приложении, а шлагбаум для такси откроется, когда подъедет заказанная машина. Совместный проект умного здания появится уже в следующем году.

Так, одним из проектов, где будут внедрены технологии управления умным зданием, станет ЖК «Васильевский остров», который девелопер возводит в Зеленодольском районе Республики Татарстан.Уникальный город-курорт, расположенный в 40 минутах от Казани, в перспективе станет частью проекта «Большой Зеленодольск» и войдет в Казанскую агломерацию. Комплекс станет одним из крупнейших жилых проектов Республики и займет площадь 88 га. Проект реализуют по принципам комплексного развития территорий — здесь предусмотрены школа на 1 224 ученика, два детских сада по 340 мест, детская и взрослая поликлиника на 200 посещений, термальный комплекс и фитнес-клуб Balance.

Первые резиденты получат ключи уже в 2027 году — к этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств и зон отдыха, откроют магазины, кафе, пекарни и пункты выдачи заказов. Окончание строительства всего комплекса запланировано на 2032 год.

