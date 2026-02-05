Эксперт назвал топ районов Казани, где арендуют квартиры студенты

Всего в Казани насчитывается более 1,5 тысячи предложений об аренде квартир стоимостью до 30 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

Самое дешевое жилье в Казани — студии

На сегодняшний день в Казани насчитывается 1 542 предложения об аренде квартир стоимостью до 30 тыс. рублей в месяц. Соответствующие объявления опубликованы на одном из сайтов.

В большинстве случаев (1 286 предложений) речь идет о съеме студии площадью 10—28 кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судя по «Яндекс. Картам», большая часть арендных квартир в этой ценовой категории расположена в Советском районе города. Следом по количеству объявлений — Ново-Савиновский и Московский районы, а на последних местах — Вахитовский и Приволжский районы.

Студенты чаще арендуют «однушки» вдвоем или втроем

Чаще всего студенты, которые учатся в вузах Казани, арендуют жилье в пешей доступности от института. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Самыми популярными локациями у обучающихся являются Сибирский тракт, далее по популярности — Московский район, а именно локация у перекрестка Декабристов и Вахитова. Следом идут Советский и Вахитовский районы, — сказал изданию эксперт.

При этом он подчеркнул, что чаще всего студенты арендуют «однушку», причем снимают такое жилье вдвоем, а то и втроем.

— На сегодняшний день арендовать однокомнатную квартиру в Казани стоит порядка 30—35 тыс. рублей. Для одного студента эта сумма немножечко накладная, поэтому они снимают однушку вдвоем или втроем. Причем чаще такие арендаторы отдают предпочтение старому жилому фонду, — добавил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана.

По его словам, как правило, студенты стараются найти жилье в бюджетном диапазоне 20—25 тыс. рублей. На сегодняшний день в столице Татарстана за такую сумму попадаются только «хрущевки без ремонта», резюмировал он.

Никита Егоров