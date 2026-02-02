В Самаре согласились с решениями о «раскулачивании» экс-мэра Бугульмы

Линару Закирову не удалось защитить активы в кассационной инстанции

Как стало известно «Реальному времени», Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре рассмотрел жалобы по гражданскому спору «Прокурор РТ против экс-мэра Бугульмы» и отклонил доводы главного ответчика и его защиты.

Напомним, 4 июля 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил иск прокуратуры о «раскулачивании». Изначально надзорное ведомство указывало на разницу в доходах и расходах ответчиков и требовало обратить в пользу государства активы ответчиков на 60 млн рублей, в процессе требования выросли до 121 млн — по 11 объектам недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи. Однако в своем решении райсуд исключил три позиции, посчитав нужным изъять имущество на 115 млн рублей с лишним, в итоговом списке:

квартира 127,5 кв. м и место на парковке 11,8 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (приобретались в августе 2016 года и апреле 2017 года за 16,5 млн рублей, оформлены на Фатыму Закирову, мать экс-мэра);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаж 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору — покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей, оформлена на Закирову);

квартира 130,8 кв. м в Сочи, в ЖК Golden Palace на улице Перелетной (январь 2021 года за 5,6 млн рублей по договору, эксперты по запросу истца оценили реальную рыночную цену в 21,6 млн рублей, оформлена на Рашида Хамзина, тестя экс-мэра);

дом 207,2 кв. м и участок 447 кв. м в коттеджном поселке «Рич&Рич» города Сочи (ноябрь 2022-го, по договору цена покупки составила 7 млн рублей, по мнению прокуроров — не менее 32,6 млн, оформлены на Рашида Хамзина);

1/4 доли земельного участка 239 кв. м в селе Молдовка города Сочи (цена сделки 125 тыс. рублей, также оформлены на Рашида Хамзина);

Porsche Cayenne 2020 года выпуска (куплен за 6,7 млн на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, фактически находится в пользовании ее дочери — Индиры Закировой).

В октябре 2025-го Верховный суд РТ в апелляции утвердил решение районного суда, а на прошлой неделе законность позиции нижестоящих судов признали в Самаре.

