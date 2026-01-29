В Казани более 400 квартир арендодатели готовы сдать без залога

Залог — это страховой депозит, который арендатор передает арендодателю после подписания договора

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день в Казани насчитывается более 4 тыс. объявлений об аренде квартир. Однако только 405 казанских объектов недвижимости (чуть более 9,8% от общего количества предложений) арендодатели готовы сдать без залога, следует из данных одной из площадок объявлений.

Напомним, что залог при съеме квартиры — это некий страховой депозит, сумма, которую арендатор передает арендодателю после подписания договора. Понятие залога закреплено в статье 334 Гражданского кодекса РФ, но при этом он не является обязательным условием для заключения договора — это инициатива собственников жилья.

Причем размер залога законом также не прописан, поэтому владелец квартиры определяет сумму сам.

Подробнее о том, когда арендатор может оплатить залог частями, какие объекты недвижимости чаще сдают без «страховой суммы» и какие нюансы стоит учесть при поиске квартиры и подписании договора аренды, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров