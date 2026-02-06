В Сабинском районе по заказу исполкома построят 65 частных домов за 348 млн рублей
Предположительно, эти дома пойдут на социальные нужды или реализацию муниципальных программ
На сайте госзакупок появился документ, по которому исполком Сабинского района планирует построить 65 одноквартирных домов.
— Строительство одноквартирных жилых домов в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан для нужд исполнительного комитета Сабинского муниципального района, — сказано в документе.
Предположительно, эти дома пойдут на социальные нужды, например для многодетных, или реализацию муниципальных программ. Ранее, в 2024 году, исполком уже публиковал подобный госконтракт на 22 дома. Тогда сообщалось, что постройки по федеральной программе будут переданы многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и сельхозработникам.
По текущему госконтракту строительство развернется в двух основных локациях: в поселке Богатые Сабы и селе Шемордан. В рамках проекта планируется возведение домов двух типов: площадью 72 квадратных метра и 90 квадратных метров.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет нескольких источников. Наибольшую долю в общем объеме финансирования составят средства федерального бюджета — более 162 млн рублей. Бюджет РТ выделит около 60 млн рублей, местный бюджет — свыше 3,4 млн рублей, а оставшуюся часть составят внебюджетные средства. Всего — 348 млн рублей.
На итоговой коллегии Минзема РТ раис республики Рустам Минниханов обратил особое внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот. С 2013 года в собственность республики приобрели 5 796 жилых помещений на общую сумму 10,3 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Из них около 1 млрд — средства федерального бюджета. В 2025 году сироты получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма. Кроме того, сироты, которые получили жилье, успели накопить долги по ЖКУ в размере 80 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
