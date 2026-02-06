В Сабинском районе по заказу исполкома построят 65 частных домов за 348 млн рублей

Предположительно, эти дома пойдут на социальные нужды или реализацию муниципальных программ

Фото: Мария Зверева

На сайте госзакупок появился документ, по которому исполком Сабинского района планирует построить 65 одноквартирных домов.

— Строительство одноквартирных жилых домов в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан для нужд исполнительного комитета Сабинского муниципального района, — сказано в документе.

Предположительно, эти дома пойдут на социальные нужды, например для многодетных, или реализацию муниципальных программ. Ранее, в 2024 году, исполком уже публиковал подобный госконтракт на 22 дома. Тогда сообщалось, что постройки по федеральной программе будут переданы многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и сельхозработникам.

По текущему госконтракту строительство развернется в двух основных локациях: в поселке Богатые Сабы и селе Шемордан. В рамках проекта планируется возведение домов двух типов: площадью 72 квадратных метра и 90 квадратных метров.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет нескольких источников. Наибольшую долю в общем объеме финансирования составят средства федерального бюджета — более 162 млн рублей. Бюджет РТ выделит около 60 млн рублей, местный бюджет — свыше 3,4 млн рублей, а оставшуюся часть составят внебюджетные средства. Всего — 348 млн рублей.

На итоговой коллегии Минзема РТ раис республики Рустам Минниханов обратил особое внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот. С 2013 года в собственность республики приобрели 5 796 жилых помещений на общую сумму 10,3 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Из них около 1 млрд — средства федерального бюджета. В 2025 году сироты получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма. Кроме того, сироты, которые получили жилье, успели накопить долги по ЖКУ в размере 80 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова